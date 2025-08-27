A számháború volt a sláger Barcson

A Magyar Diáksport Szövetség támogatásával Diákolimpia Junior és Élet-mód tábort rendeztek Barson augusztus utolsó hetében. A tábor ismét lehetőséget tudott biztosítani egy vidám, sportos nyári táborozásra és kikapcsolódásra a barcsi és környékbeli iskolás gyermekek számára. Futóiskola, gátfutás, távolugrás, kislabda hajítás mellett ügyességi játék is szerepelt a programban, a sláger játék azonban a számháború volt.