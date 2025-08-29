augusztus 29., péntek

Gige-Kaposvár

A Virágfürdőben lubickoltak

Címkék#gyerek#önkormányzat#tanév#strand#medence

Kovács Gábor László

A kaposvári Virágfürdőben tölthettek el négy napot a gigei gyerekek az önkormányzat jóvoltából. Két napon át először óvodások, két napon át az iskolások fürödhettek, úszhattak, lubickolhattak a strand medencéiben. A rászoruló gyerekek kísérővel érkeztek. A gigei önkormányzat meghirdette az új tanév előtt a támogatásokat: az óvodások 10 ezer, az általános iskolások 13 ezer, a középiskolás diákok 20 ezer, és az egyetemisták 25 ezer forintot kapnak. 

