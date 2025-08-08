augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogyi Nyugdíjasok

1 órája

A magyarság összetartozását is erősítették az ádándi jubilálók 

Címkék#zene#Csaba Szilvia#népdal#kultúrház#polgármester

A dal hidat alkot a világban élő honfitársaink között, összeköt bennünket és erősíti az egymáshoz tartozás érzését, hangzott el az Ádándi Népdalkör megalakulásának 40. évfordulóján tartott gálaesten.

Varga László

Az ádándi eseményre az erdélyi Csíkmadaras, a vajdasági Csóka és Kupuszina, valamint Balatonszabadi és Látrány énekesei-táncosai is meghívást kaptak. Az ünnepi műsor a kultúrházat zsúfolásig megtöltő közönség előtt az alkalomra készült zenével-dallal vette kezdetét, majd Csaba Szilvia polgármester köszöntője után a jubilálók ismert nóták átköltésével elevenítették fel az elmúlt négy évtized legemlékezetesebb pillanatait. Ebből kiderült, hogy asszonykórusként kezdtek 1985-ben, majd négy évvel később férfiakkal kiegészülve lettek népdalkör. Megalakulásukkor célul tűzték ki a környék és Somogy néphagyományainak, népdalainak összegyűjtését, valamint a Kárpát-medence népdalkincsének megismerését és színpadra állítását. Hosszú időn keresztül aktív szereplői voltak hazánk népzenei életének, közel három évtizedig minden jelentősebb megyei találkozón és országos versenyen részt vettek. 

A Látrányi Népdalkör is fellépett Ádándon
A Látrányi Népdalkör is fellépett Ádándon
Fotó: Varga László

Ádándot mutatták be, népdalköri kísérettel

Megszámlálhatatlan elismerés és sok- sok arany minősítés fémjelezte az útjukat, ötször kaptak Arany Páva díjat, három CD- lemezük jelent meg, ezekből az egyiken Ádándot mutatták be népdalköri kísérettel. A televízió is több alkalommal készített velük felvételt a faluban, illetve élő közvetítésre is sor került a kultúrházból, és nem egy alkalommal a Magyar Rádió Népdalkörök Pódiumában is megörökítették a hangjukat. Mindezek mellett szívesen emlékeznek a népdal- és nótaversenyekre, a Kárpát-medence magyarjainak találkozójára is és a népviseletes szüreti felvonulásokra is. Az erdélyiek nem csak a fellépéseikből emlékezhetnek rájuk, de a Madarasi-Hargitán felállított kopjafával is nyomot is hagytak maguk után. 

Arany Páva díj
Jubiláltak az ádándiak
Fotó: Varga László

Ezt követően a dalkört megalakulása óta irányító Házi Ferencné nosztalgiával és kedves, humoros történetekkel emlékezett a környező országokban tett látogatásaikról is, amelyek során sok-sok népdallal, nótával lettek gazdagabbak. Az ajándékozások után a meghívottak is bizonyították, hogy nem ok nélkül kaptak meghívást az évfordulóra: a somogyiak a magyar dal- és tánckultúra legszebbjeiből válogattak, mint ahogy a külhoniak is méltán arattak nagy elismerést színvonalas összeállításukkal. Végül hét alapítót is soraiban tudó ádándiak  varázsolták el újfent a közönséget, zárásként pedig a közös éneklés, a trianoni himnusz már a magyarság összetartozását volt hivatott kinyilvánítani.  

 

Somogyi Nyugdíjasok

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu