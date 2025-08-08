1 órája
A magyarság összetartozását is erősítették az ádándi jubilálók
A dal hidat alkot a világban élő honfitársaink között, összeköt bennünket és erősíti az egymáshoz tartozás érzését, hangzott el az Ádándi Népdalkör megalakulásának 40. évfordulóján tartott gálaesten.
Az ádándi eseményre az erdélyi Csíkmadaras, a vajdasági Csóka és Kupuszina, valamint Balatonszabadi és Látrány énekesei-táncosai is meghívást kaptak. Az ünnepi műsor a kultúrházat zsúfolásig megtöltő közönség előtt az alkalomra készült zenével-dallal vette kezdetét, majd Csaba Szilvia polgármester köszöntője után a jubilálók ismert nóták átköltésével elevenítették fel az elmúlt négy évtized legemlékezetesebb pillanatait. Ebből kiderült, hogy asszonykórusként kezdtek 1985-ben, majd négy évvel később férfiakkal kiegészülve lettek népdalkör. Megalakulásukkor célul tűzték ki a környék és Somogy néphagyományainak, népdalainak összegyűjtését, valamint a Kárpát-medence népdalkincsének megismerését és színpadra állítását. Hosszú időn keresztül aktív szereplői voltak hazánk népzenei életének, közel három évtizedig minden jelentősebb megyei találkozón és országos versenyen részt vettek.
Ádándot mutatták be, népdalköri kísérettel
Megszámlálhatatlan elismerés és sok- sok arany minősítés fémjelezte az útjukat, ötször kaptak Arany Páva díjat, három CD- lemezük jelent meg, ezekből az egyiken Ádándot mutatták be népdalköri kísérettel. A televízió is több alkalommal készített velük felvételt a faluban, illetve élő közvetítésre is sor került a kultúrházból, és nem egy alkalommal a Magyar Rádió Népdalkörök Pódiumában is megörökítették a hangjukat. Mindezek mellett szívesen emlékeznek a népdal- és nótaversenyekre, a Kárpát-medence magyarjainak találkozójára is és a népviseletes szüreti felvonulásokra is. Az erdélyiek nem csak a fellépéseikből emlékezhetnek rájuk, de a Madarasi-Hargitán felállított kopjafával is nyomot is hagytak maguk után.
Ezt követően a dalkört megalakulása óta irányító Házi Ferencné nosztalgiával és kedves, humoros történetekkel emlékezett a környező országokban tett látogatásaikról is, amelyek során sok-sok népdallal, nótával lettek gazdagabbak. Az ajándékozások után a meghívottak is bizonyították, hogy nem ok nélkül kaptak meghívást az évfordulóra: a somogyiak a magyar dal- és tánckultúra legszebbjeiből válogattak, mint ahogy a külhoniak is méltán arattak nagy elismerést színvonalas összeállításukkal. Végül hét alapítót is soraiban tudó ádándiak varázsolták el újfent a közönséget, zárásként pedig a közös éneklés, a trianoni himnusz már a magyarság összetartozását volt hivatott kinyilvánítani.
Somogyi Nyugdíjasok
