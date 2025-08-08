A magyarság összetartozását is erősítették az ádándi jubilálók 

Az ádándi eseményre az erdélyi Csíkmadaras, a vajdasági Csóka és Kupuszina, valamint Balatonszabadi és Látrány énekesei-táncosai is meghívást kaptak. Az ünnepi műsor a kultúrházat zsúfolásig megtöltő közönség előtt az alkalomra készült zenével-dallal vette kezdetét, majd Csaba Szilvia polgármester köszöntője után a jubilálók ismert nóták átköltésével elevenítették fel az elmúlt négy évtized legemlékezetesebb pillanatait. Ebből kiderült, hogy asszonykórusként kezdtek 1985-ben, majd négy évvel később férfiakkal kiegészülve lettek népdalkör. Megalakulásukkor célul tűzték ki a környék és Somogy néphagyományainak, népdalainak összegyűjtését, valamint a Kárpát-medence népdalkincsének megismerését és színpadra állítását. Hosszú időn keresztül aktív szereplői voltak hazánk népzenei életének, közel három évtizedig minden jelentősebb megyei találkozón és országos versenyen részt vettek.

A Látrányi Népdalkör is fellépett Ádándon

Fotó: Varga László

Ádándot mutatták be, népdalköri kísérettel

Megszámlálhatatlan elismerés és sok- sok arany minősítés fémjelezte az útjukat, ötször kaptak Arany Páva díjat, három CD- lemezük jelent meg, ezekből az egyiken Ádándot mutatták be népdalköri kísérettel. A televízió is több alkalommal készített velük felvételt a faluban, illetve élő közvetítésre is sor került a kultúrházból, és nem egy alkalommal a Magyar Rádió Népdalkörök Pódiumában is megörökítették a hangjukat. Mindezek mellett szívesen emlékeznek a népdal- és nótaversenyekre, a Kárpát-medence magyarjainak találkozójára is és a népviseletes szüreti felvonulásokra is. Az erdélyiek nem csak a fellépéseikből emlékezhetnek rájuk, de a Madarasi-Hargitán felállított kopjafával is nyomot is hagytak maguk után.

Jubiláltak az ádándiak

Fotó: Varga László

Ezt követően a dalkört megalakulása óta irányító Házi Ferencné nosztalgiával és kedves, humoros történetekkel emlékezett a környező országokban tett látogatásaikról is, amelyek során sok-sok népdallal, nótával lettek gazdagabbak. Az ajándékozások után a meghívottak is bizonyították, hogy nem ok nélkül kaptak meghívást az évfordulóra: a somogyiak a magyar dal- és tánckultúra legszebbjeiből válogattak, mint ahogy a külhoniak is méltán arattak nagy elismerést színvonalas összeállításukkal. Végül hét alapítót is soraiban tudó ádándiak varázsolták el újfent a közönséget, zárásként pedig a közös éneklés, a trianoni himnusz már a magyarság összetartozását volt hivatott kinyilvánítani.