Somogyban évi több mint 120 ezret venne ki a dolgozók zsebéből a Tisza-adó

A Tisza Párt a háromkulcsos adórendszer visszahozását fontolgatja, eltörölve a 15 éve működő egykulcsos adót, derült ki a napokban az Index cikke után, tehát jöhet az adóemelés. Ez az intézkedés nemcsak a gazdagokat hanem az átlagjövedelemmel rendelkezőket is hátrányosan érintené, mert nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel (a fizetéseket sorba rendezik, és a középre eső érték a mediánbér: ennél a dolgozók fele többet, fele kevesebbet keres) rendelkezők is szja-emelésre számíthatnának. Így akár havi 10-20 ezer forintos veszteséget is elkönyvelhetnének a dolgozók. A javaslat emiatt nem nyerte el a somogyiak tetszését.

Adóemelés az égből Fotó: Magyar Nemzet

Adóemelés a láthatáron, ha győz a Tisza

Egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 10 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé 20 ezer forinttal lenne kevesebb, ha megvalósulnának a Tiszta Párt progresszív adórendszerre vonatkozó javaslatai. A legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat érintené. Magyar Péter terve szerint az ő esetükben a havi jövedelem több tízezer forinttal eshetne egyik hónapról a másikra, számolta ki a VG.hu.

A kiszivárgott dokumentum leleplező

A kiszivárgott dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Mindez azt jelentené, hogy az átlag- és mediánkereset esetén már többet kellene adózni.

A számok nyelvén: akinek a havi fizetése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által májusban közölt 562 300 forintos mediánkeresettel egyezik meg, az eddigi évi 84 345 forint szja helyett 94 586 forint elvonással szembesülhetne.

Somogyban sem lenne jobb a helyzet

Kiszámolható, hogy mennyit buknának ezen a somogyi munkavállalók. 2025 első félévében 562 883 forint volt az átlagbér vármegyénkben, ez éves bontásban 6 754 596 forint. Ez után a jövedelem után jelenleg 15 százalék, vagyis havi 84 432 forint szja-t kell megfizetni. Így most ez havi 478 ezer 451 forint bért jelent. Mivel a Tisza tervezete progresszív adózás lenne, mindez azt jelenti, hogy 5 millió forint után 15 százalékos, a fennmaradó 1 754 596 forint után pedig a 22 százalékos kulccsal kellene adózni. Így most 1 millió 13 ezer 184 forint az éves szja összege, a Tisza progresszív rendszerében ez 1 millió 136 ezer 11 forint lenne, tehát egy éveben 122 ezer 827 forinttal jutna kevesebb a dolgozóknak mint a mostani rendszerben, havi bontásban pedig 10 ezer 236 forinttal.