A sávos adóemelést hirdető Magyar Péter ellen van az utca embere - videó

A Tisza Párt a háromkulcsos adórendszer visszahozását fontolgatja, eltörölve a 15 éve működő egykulcsos adórendszert, derült ki a napokban. Ez azonban nemcsak a gazdagokra, hanem az átlagjövedelemmel rendelkezőkre is komoly terhet róna, mert nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is szja-emelésre számíthatnának. Vagyis évi minimum 120, havi 10-20 ezer forintos veszteséget könyvelhetnének el az átlagbért keresők. A javaslat nem nyerte el a somogyiak tetszését, aminek hangot is adtak.