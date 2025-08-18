Adománygyűjtést szerveznek a rászoruló családoknak Barcson

”Jót tenni jó, de összefogással tenni talán még jobb!” Évről évre adománygyűjtést indít tanévkezdés idején a Barcsi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Az idén augusztus 19.-én várják a barcsi Lidl parkoló melletti füves területre az adományokat a szervezők. A szolgálat tájékoztatása szerint a leghasznosabb holmik ezúttal is a tartós élelmiszerek, a tisztálkodási szerek és iskolai felszerelések, illetve minden olyan dolog, amire otthon már nincs szükség, de másoknak még hasznos lehet. Nem számít, mekkora az adomány – minden apróság egy-egy mosolyt jelenthet egy nehéz helyzetben lévő családnak.