Rémisztő, de terjednek az ágyi poloskák, ez a módszer segít megszabadulni tőlük

Az elmúlt évben drámai mértékben megnőtt a hazai bejelentések száma az ágyi poloska tejedése miatt. Kaposvár sem jelent kivételt, néhány éve a SÁVHÁZ környékén is megjelentek a kellemetlen vérszívó rovarok. Nemcsak a csípéseikkel okoznak bosszúságot, de megzavarja az alvást, a nyugalmat – és hosszú távon az otthon biztonságérzetét is. Egyre többen keresnek gyors és hatékony megoldást ágyi poloskák ellen, ám a bolti irtószerek mellett léteznek természetes alternatívák is, amelyek meglepően eredményesek.

Az ágyi poloska csípés közben

Az ágyi poloska ellen vegyszermentesen

Vegyszermentesen, természetes módon lehet fellépni az ágyi poloska ellen akár saját otthonunkban, erről különféle praktikák terjednek az interneten. Eszerint a szódabikarbóna a rovarok testéből kiszívja a nedvességet, kiszárítja őket, és ezzel gyakorlatilag elpusztítja a kolóniát. A módszert biztonságosnak tartják akár kisgyermekes vagy háziállatos lakásokban is.

Először azonosítani kell a poloska búvóhelyeit, jellemzően matracvarrásoknál, ágykeret réseiben vagy falrepedésekben. Ezután vékony rétegben szódabikarbónát hintenek a gyanús területekre, otthagyva legalább három napig. A végén csak fel kell porszívózni az elpusztult rovarokat.

Ha baj van, jöjjön a gázmester

A szódabikarbóna a növényvédelemben is használatos, a szer nem hatósági engedélyköteles, az élelmiszerbiztonság a használatát tudomásul veszi, és az éves növényvédőszer gyűjteményben megjelenik, mint bio védekezés, válaszolta kérdésünkre Tóth István, kaposvári növényvédelmi szakmérnök, aki hozzátette: kizárólag növényi kórokozók, tehát lisztharmat, gombabetegségek ellen szerepel, és még dózist is meghatároznak hozzá. A felsorolásból kimaradnak a rovarok. A népegészségügyben az ágyi poloska elleni védekezésre nem vonatkoznak előírások, ehelyett egészségügyi gázmesterhez kell fordulni az irtásért. Somogyban négy-öt ilyen szakember működik, akik elérhetőek.