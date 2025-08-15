augusztus 15., péntek

Bosszantó: egy hónapos fogalmi akadályt kerülgetnek a Cseri úton az autósok

Címkék#Cseri út#aknafedél#forgalom

Olvasónk jelezte, mert bosszantotta. Egy hónapos fogalmi akadály áll a Cseri úton, miután aknafedelet cserélnek, illetve szerinte olyan, mintha nem akarnák befejezni.

Nem látni a végét egy aknafedlap cserének Kaposváron. Olvasónk naponta közlekedik autóval a Cseri úton, és mindennap azzal találkozik, hogy a művelet nem ér véget, ami szerinte akadályozza a forgalmat. A képeken azonban az látszik, hogy rendben végeztek, le is betonozták, csak a forgalomlassító táblákat nem viszik el onnan.   

Az említett aknafedlap csere helyszíne Olvasónk felvétele
Az aknafedlap csere sokáig tart 

A Cseri városrészben élő olvasónk legutóbb fotózott is, és szerkesztőségünknek elküldte a képeket a történettel együtt. 

 

Jeleztük a problémát a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek, a honlapjukon az áll, hogy beérkezett – nem közvetlen életveszélyt jelentő – bejelentések általános ügyintézési határideje 15 munkanap. Amennyiben valaki bejelentésével kapcsolatban visszajelzést vár, azt munkatársaik minden esetben elektronikus úton eszközlik. Azt nem tudni, hogy olvasónk bejelentette-e a hibát. Ha megérkezik, a válaszukat azonnal közöljük.    

 

