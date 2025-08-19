Trianon után minden megváltozott – ezért fontos az augusztus 20-án a tűzijáték

Az államalapításra emlékező ünnepségek az 1930-as évek közepétől alakultak ki és általában több napos rendezvénysorozatot jelentettek országszerte, amelyek során az egyik legfontosabb esemény, szinte minden nagyobb tavi településen az ún. István napi bál volt. De szerveztek ekkortájt lóversenyeket, sporteseményeket, úszó- és vitorlásbajnokságokat egyaránt. Ekkor indult a Széchenyi-vándordíj, a legjobb vitorlázók számára és Füredről a Wesselényi úszóverseny is.

Vitorlásversenyeket is szerveztek az államalapítás ünnepén

Fotó: Fortepan

Az 1930-as évek közepétől a második világháborúig látványos kezdeményezés kezdődött a Balatonnál. A tópart különböző pontjain felgyúltak a reménytüzek, melynek szellemi ötletadója Herczeg Ferenc, korának népszerű írója volt. A magyarság összetartozását is jelképező balatoni tüzekről így írt Herczeg 1935-ben:

hadd lobbanjanak fel a balatoni tüzek és legyenek a magyar nép reménységének költői és megkapó szimbólumai. Ne kicsinyeljük a szimbólumok jelentőségét az életben. A legmagasztosabb, az emberiség sorsát irányító erkölcsi erők is szimbólumuk nyelvén szólnak hozzánk. A templom tornyán fénylő feszület: szimbólum. Az éjszakában felragyogó tűz pedig minden időkben a jóreménység, az öröm és szabadság szimbóluma, a sötétség és gyász zsarnokságát lerázó élet jelképe volt.

A kezdeményezés hatására Keszthelytől Tihanyon át Balatonszéplakig, Badacsonyon és Csobáncon, Kenesén, Akarattyán és Szabadiban lobogtak a tüzek. Ezzel a méltó hagyománnyal nem csak az államalapítás emelkedett alkalmára emlékeztek, hanem egyben a nyártól is elköszöntek, de a felgyulladó tüzek az egyes településeket és azok összetartozását is jelölték. Valódi, lelkesítő és egyben látványos, a balatoni és a nemzeti összefogást jelképező ünneplés volt mindez, amelynek üzenete napjainkban is példaértékű.

Az államalapítás helyett az új kenyeret ünnepelték

A második világháború és a kommunista diktatúra beköszöntével e szép hagyományok megszakadtak, a szakrális elemek eltűntek az ünnepből. Államalapítás helyett az új kenyeret, valamint a kommunista alkotmányt „ünnepelték” és a tavi ünnepségek is leegyszerűsödtek. Elmaradtak a bálok, a polgári világ eseményei, egyedül a Balaton átúszásokat rendezték meg, amelyet 1948 és 1967 között mindig augusztus 20-ra időzítettek. Az 1950-es években már megjelentek a felvonulások, a teljesített normák bemutatásával, jöttek a tribünös sematikus beszédek, később az utcabálok is.