Állami kitüntetést kapott a somogyi állategészségügy meghatározó alakja

Állami elismerésben részesült Bogdán Tibor, Somogy vármegyei állatorvos, a Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának nyugalmazott osztályvezetője. A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári fokozatát Navracsics Tibor miniszter adta át az augusztus 20-ai ünnepségen, Székesfehérváron.

Bogdán Tibor átveszi állami elismerését

Forrás: kormanyhivatalok.hu

Bogdán Tibor 38 éven át dolgozott hatósági állatorvosként. Pályafutását az élelmiszerlánc-biztonság és az állategészségügy területén töltötte. Diplomáját 1983-ban szerezte, majd üzemi állatorvosként kezdte pályáját. Ezt követően Somogy megye több állategészségügyi intézményében töltött be hatósági állatorvosi és kerületi főállatorvosi feladatokat.

2013-ban nevezték ki a Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának élére, ahol nyugdíjazásáig, 2025 februárjáig dolgozott.

Kivételes felkészültsége, nyugodt, közvetlen személyisége és több évtizedes tapasztalata miatt meghatározó alakja volt a somogyi állategészségügynek.