4 órája
Állami kitüntetést kapott a somogyi állategészségügy meghatározó alakja
A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári fokozatát vehette át Bogdán Tibor állatorvos
Állami elismerésben részesült Bogdán Tibor, Somogy vármegyei állatorvos, a Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának nyugalmazott osztályvezetője. A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári fokozatát Navracsics Tibor miniszter adta át az augusztus 20-ai ünnepségen, Székesfehérváron.
Bogdán Tibor 38 éven át dolgozott hatósági állatorvosként. Pályafutását az élelmiszerlánc-biztonság és az állategészségügy területén töltötte. Diplomáját 1983-ban szerezte, majd üzemi állatorvosként kezdte pályáját. Ezt követően Somogy megye több állategészségügyi intézményében töltött be hatósági állatorvosi és kerületi főállatorvosi feladatokat.
2013-ban nevezték ki a Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának élére, ahol nyugdíjazásáig, 2025 februárjáig dolgozott.
Kivételes felkészültsége, nyugodt, közvetlen személyisége és több évtizedes tapasztalata miatt meghatározó alakja volt a somogyi állategészségügynek.