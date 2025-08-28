augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
38 éven át dolgozott hatósági állatorvosként

1 órája

Állami kitüntetést kapott a somogyi állategészségügy meghatározó alakja

Címkék#Dr Bogdán Tibor#érdemkereszt fokozat#Magyar Ezüst Érdemkereszt

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári fokozatát vehette át Bogdán Tibor állatorvos

Lugosi Laura

Állami elismerésben részesült Bogdán Tibor, Somogy vármegyei állatorvos, a Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának nyugalmazott osztályvezetője. A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári fokozatát Navracsics Tibor miniszter adta át az augusztus 20-ai ünnepségen, Székesfehérváron.

Dr. Bogdán Tibor átveszi állami elismerését.
Bogdán Tibor átveszi állami elismerését
Forrás: kormanyhivatalok.hu

Bogdán Tibor 38 éven át dolgozott hatósági állatorvosként. Pályafutását az élelmiszerlánc-biztonság és az állategészségügy területén töltötte. Diplomáját 1983-ban szerezte, majd üzemi állatorvosként kezdte pályáját. Ezt követően Somogy megye több állategészségügyi intézményében töltött be hatósági állatorvosi és kerületi főállatorvosi feladatokat.
2013-ban nevezték ki a Kaposvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának élére, ahol nyugdíjazásáig, 2025 februárjáig dolgozott. 
Kivételes felkészültsége, nyugodt, közvetlen személyisége és több évtizedes tapasztalata miatt meghatározó alakja volt a somogyi állategészségügynek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu