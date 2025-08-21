Te tudod honnan fogadhatsz örökbe kutyát, macskát?

De vajon hogyan működik ez a rendszer, és mit jelent a különbség gyepmesteri telep és menhely között? Mit tehetünk mi, állatbarátok, hogy kevesebb legyen a szenvedő kutya? Az állatmenhelyek kulcsszerepet játszanak abban, hogy a gazdátlan vagy elhagyott állatok biztonságos helyre kerüljenek, ahol ellátják őket, és új otthonra találhatnak.

Állatmenhely vagy gyepmesteri telep- örökbefogadás

Fotó: Karnok Csaba

Mi a gyepmesteri telep, és mi a szerepe?

A gyepmesteri, vagy ebrendészeti telep egy olyan létesítmény, amely a kóbor kutyák és macskák biztonságos elkülönítésére, hatósági megfigyelésére, valamint végleges elhelyezésére szolgál. Ezeket a telepeket az önkormányzat működtetheti közvetlenül, társulás formájában, vagy szerződéssel egy magánszemély, szervezet bevonásával.

Az ebrendészeti tevékenységet ebrendész végzi, aki állatgondozásban jártas személy, feladatai közé tartozik:

a kóbor állatok befogása

nyilvántartásba vétele

elhelyezése

örökbeadása

vagy életük kioltása (szigorú feltételek mellett, ha nincs más lehetőség)

Az állatmenhelyek

Az állatmenhelyek ezzel szemben civil szervezetek által működtetett, nonprofit intézmények, amelyek célja a gazdátlan állatok mentése, gondozása és örökbeadása. Ezek az intézmények nem határidőhöz kötötten működnek: a bekerült kutyák akár évekig is ott élhetnek, amíg új gazdát nem találnak – vagy életük végéig ott maradnak.

Az állatmenhelyek általában önkéntesek munkáján, adományokon és támogatásokon alapulnak, és nagy részük folyamatos kapacitásproblémákkal küzd. Mégis, sokszor ezek a helyek jelentik az utolsó reményt a gyepmesteri telepről kimentett kutyáknak.

Szentkirályiné Falusi Erzsébet, a nagyatádi Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület elnöke így fogalmazott:

– Mi nem konkrétan állatmenhely vagyunk, nálunk viszonylag kevés kutya él — jelenleg nyolc. Főként haszonállatok mentésével foglalkozunk, ugyanakkor nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a hozzánk kerülő kutyák a lehető legmegfelelőbb helyre kerüljenek.

Fontos alapszabályunk, hogy a kutyák örökbeadása előtt alaposan megismerjük a gazdijelölteket, ezért kérünk egy bemutatkozó levelet is. Személy szerint azt szeretem, ha a kutyák elsősorban bent, családi környezetben élhetnek, kivéve a nagytestű vagy speciális adottságú fajtákat, amelyek esetében megengedhető a kinti-benti tartás. Sajnos a kint tartott kutyák 90 százaléka úgy végzi, hogy nem kap megfelelő gondoskodást: sokukat láncon tartják, vagy egyszerűen elfeledkeznek róluk.