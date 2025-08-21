34 perce
Te tudod honnan fogadhatsz örökbe kutyát, macskát?
Magyarországon nap mint nap több száz kutya kerül az utcára -van, akit gazdája sorsára hagy, van, aki elszökik, és olyan is akad, akit egyszerűen csak megunnak.Az első állomás számukra sokszor az állatmenhely vagy a gyepmesteri telep, ahol megkezdődik az állatok ellátása és új otthonuk keresése.
Fotó: LANG ROBERT
De vajon hogyan működik ez a rendszer, és mit jelent a különbség gyepmesteri telep és menhely között? Mit tehetünk mi, állatbarátok, hogy kevesebb legyen a szenvedő kutya? Az állatmenhelyek kulcsszerepet játszanak abban, hogy a gazdátlan vagy elhagyott állatok biztonságos helyre kerüljenek, ahol ellátják őket, és új otthonra találhatnak.
Mi a gyepmesteri telep, és mi a szerepe?
A gyepmesteri, vagy ebrendészeti telep egy olyan létesítmény, amely a kóbor kutyák és macskák biztonságos elkülönítésére, hatósági megfigyelésére, valamint végleges elhelyezésére szolgál. Ezeket a telepeket az önkormányzat működtetheti közvetlenül, társulás formájában, vagy szerződéssel egy magánszemély, szervezet bevonásával.
Az ebrendészeti tevékenységet ebrendész végzi, aki állatgondozásban jártas személy, feladatai közé tartozik:
- a kóbor állatok befogása
- nyilvántartásba vétele
- elhelyezése
- örökbeadása
- vagy életük kioltása (szigorú feltételek mellett, ha nincs más lehetőség)
Az állatmenhelyek
Az állatmenhelyek ezzel szemben civil szervezetek által működtetett, nonprofit intézmények, amelyek célja a gazdátlan állatok mentése, gondozása és örökbeadása. Ezek az intézmények nem határidőhöz kötötten működnek: a bekerült kutyák akár évekig is ott élhetnek, amíg új gazdát nem találnak – vagy életük végéig ott maradnak.
Az állatmenhelyek általában önkéntesek munkáján, adományokon és támogatásokon alapulnak, és nagy részük folyamatos kapacitásproblémákkal küzd. Mégis, sokszor ezek a helyek jelentik az utolsó reményt a gyepmesteri telepről kimentett kutyáknak.
Szentkirályiné Falusi Erzsébet, a nagyatádi Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület elnöke így fogalmazott:
– Mi nem konkrétan állatmenhely vagyunk, nálunk viszonylag kevés kutya él — jelenleg nyolc. Főként haszonállatok mentésével foglalkozunk, ugyanakkor nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a hozzánk kerülő kutyák a lehető legmegfelelőbb helyre kerüljenek.
Fontos alapszabályunk, hogy a kutyák örökbeadása előtt alaposan megismerjük a gazdijelölteket, ezért kérünk egy bemutatkozó levelet is. Személy szerint azt szeretem, ha a kutyák elsősorban bent, családi környezetben élhetnek, kivéve a nagytestű vagy speciális adottságú fajtákat, amelyek esetében megengedhető a kinti-benti tartás. Sajnos a kint tartott kutyák 90 százaléka úgy végzi, hogy nem kap megfelelő gondoskodást: sokukat láncon tartják, vagy egyszerűen elfeledkeznek róluk.
Hogyan segíthetünk mi?
Nem szükséges aktivistának lenni ahhoz, hogy hozzájáruljunk a kóbor kutyák helyzetének javításához. Már néhány egyszerű lépéssel mindannyian tehetünk valamit:
- Ivartalanítsuk kedvenceinket! Ez az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a nem kívánt kölykök számát, és ezáltal a kóbor állatok mennyiségét is.
- Fogadjunk örökbe ahelyett, hogy vásárolnánk! Sok menhely tele van olyan kutyákkal, akik szerető gazdira várnak.
- Támogassuk az állatmenhelyeket! Legyen szó anyagi segítségről, tárgyi adományról vagy önkéntes munkáról, minden hozzájárulás számít.
- Gondoskodjunk a kutyáink védelméről! Oltassuk be és chipeltessük őket, valamint biztosítsunk számukra biztonságos környezetet, hogy elkerüljük az elkóborlást.
- Ne hagyjuk szó nélkül a rossz bánásmódot! Ha bántalmazást vagy elhanyagolást tapasztalunk, haladéktalanul jelentsük a megfelelő hatóságoknak.