Szinte összedől a kaposvári állatorvos elhagyatott villája

Titokzatos helyre jutott el A Felfedező nevű urbexes, aki elhagyott épületeket dokumentál. A valaha jómódú doktor családjának otthonában járt, amely lassan három évtizede áll üresen. "Az állatorvos villája. Egykoron gyönyörű lehetett ez a 9 szobás ház, amely lassan 30 éve roskadozik elhagyottan Kaposváron. A villa előtti autók egy másik telken vannak, de nagyon beleillettek a képbe" – írta az urbexes.

Az állatorvos villája évtizedek óta omladozik Kaposváron

A fotókon jól látható: a hajdan kilencszobás, tágas villa már szinte teljesen elpusztul, a belső terekben már semmi sincs, csak néhány porlepte bútor, és egy magányos zongora emlékeztet a régi életre. – Mi lehet vajon a tulajjal? – teszi fel a kézenfekvő kérdést az egyik kommentelő. – Kaposváron, szinte a belvárosban van – írja egy másik olvasó.

A városban sokan emlékeznek a családra, amely egykor itt lakott. Egy helyi lakos szerint az épület sorsa azért pecsételődött meg, mert az örökösök nem tudtak megegyezni. Állítólag az állatorvosnak sok gyereke volt, és közülük többen külföldön élnek. Addig nem tudják eladni, amíg mindenki hozzá nem járul. Sokan azonban nemcsak a múlt szépségeire emlékeznek, hanem arra is, milyen hátborzongató érzés volt elhaladni a villa mellett – különösen sötétedés után. – Mint egy kísértetház. Hátborzongató. Kiskoromban boszorkányháznak hívtuk, annyira félelmetes volt, főleg este – idézte fel valaki a környékről. A helyi legendák szerint az egykori lakók szellemei ma is visszajárnak az üres épületbe. Az urbexes fotók segítségével most bárki betekinthet a különös ház világába – de csak képen, mert a villa belépésre már életveszélyes.