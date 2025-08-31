Kicsinál a parlagfű? Ha túl akarod élni az allergiaszezont, ilyen zöldségeket semmiképp se egyél!

Az állandó prüszkölés, a szemvakarás, a torokkaparás nem éppen kellemes mellékhatásai az allergiának, és ami talán még rosszabb: bizonyos ételek fogyasztása is árthat nekik. Mutatunk pár ételt, amiről jobb ha lemondasz, ha allergia gyötri az életedet.

Az allergia nem játék, arra is vigyázni kell mit eszel

Forrás: egeszsegkalauz.hu

Az allergia nem éppen kéjutazás

A parlagfű allergia az egyik leggyakoribb pollenallergia Magyarországon, amelyet a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) virágporának belégzése vált ki. A növény augusztus végétől egészen október közepéig szórja a levegőbe rendkívül nagy mennyiségű pollenjét, amely szabad szemmel nem látható, mégis könnyen bejut a légutakba. Az immunrendszer ilyenkor tévesen veszélyes anyagként azonosítja a pollent, és túlzott védekező választ indít el, amely allergiás tünetek formájában jelentkezik. Ez a folyamat a szervezet kóros immunreakciója, amely hisztamin felszabadulással jár, s ennek következményei jelennek meg a beteg mindennapjaiban.

A parlagfű allergia jelei leggyakrabban a szénanáthához hasonlítanak. Jellemző a gyakori tüsszögés, az orrdugulás vagy vizes orrfolyás, a szemek viszketése, könnyezése és vörössége, valamint a torokkaparás és köhögés. Súlyosabb esetekben fáradtság, alvászavar, fejfájás is társulhat, sőt az allergia az asztmás tüneteket is ronthatja. A panaszok rendszerint a pollenszezonban, főként augusztus és szeptember hónapban erősödnek fel, amikor a levegőben a legmagasabb a pollenkoncentráció.

Az allergia sok szenvedést tud okozni: szem viszketés, könnyezés, köhögés, torokkaparás

Fotó: Nemeth Andras Peter

Kaják, amitől a legtöbb allergiás rosszul van

Érdekesség, hogy a parlagfű allergia nemcsak a levegő útján okozhat gondot. Bizonyos ételek fogyasztása is kellemetlen tüneteket válthat ki az úgynevezett keresztallergia jelensége miatt. Ennek hátterében az áll, hogy egyes növényekben, gyümölcsökben és zöldségekben található fehérjeszerkezetek hasonlítanak a parlagfű pollenjében lévő allergénekhez, így az immunrendszer ezeket is ellenségként ismeri fel. A leggyakrabban problémát okozó élelmiszerek közé tartozik a görögdinnye, a sárgadinnye, a banán, az uborka, a cukkini, a napraforgómag és bizonyos fűszernövények, például a kamilla vagy az üröm.

– Nos én mindenre is allergiás vagyok nagyjából, pollenből jöhet bármi, engem leránt a mélybe és összetör. Évek óta vannak már bevált gyógyszereim, de az összes tünetet sajnos nem tudja semmi sem eltüntetni. Csak kicsit enyhíteni, tompítani, de majd mindegyiknek van valami kellemetlen mellékhatása. Én bizonyos ételeket is kerülök, mert attól még inkább felerősödik az allergia. Az uborka és a cukkini a két legnagyobb ellenségem, már amióta kiderült, hogy pollenallergiám van. A kamillára is az vagyok, így tehát a tea teljesen ki van csukva az életemből – mondta el Jánkovics Kitti, barcsi tanuló.