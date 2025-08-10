Egyre többen szenvedik a modern élet következményeit 

Az allergia ma már világviszonylatban is egyre nagyobb népességet érint, amely 2050-re a WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint megduplázódik. A szakemberek az allergiát nem tartják betegségnek, az ugyanis az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, melyek normális körülmények között nem okoznak problémát. A tünetei változatosak lehetnek, de gyakran érintik a légutakat (orrfolyás, tüsszögés, köhögés), a szemet (viszketés, könnyezés) és a bőrt (viszketés, kiütések).

Az allergia egyre több ember mindennapját teszi nehezebbé

Bár a kialakulásának okait a mai napig kutatják, annyi bizonyos, hogy az allergiát közvetlenül örökölni nem lehet, az arra való hajlamot viszont igen. Az allergiás reakció akkor jelentkezik, amikor a szervezet érintkezik az allergénnel. Ha egyszer kialakult valamelyikkel szemben az érzékenység, akkor a reakció minden esetben létrejön.

Az allergia sokak életét megkeseríti

Allergiára hajlamosító tényező többek között a túlzásba vitt higiénia, szmog, kipufogó gázok, kemikáliák, antibiotikumok, egészségtelen táplálkozás, mozgáshiány, fokozott stressz stb. Az allergia kezelése függ egyrészt az érintett szervektől, másrészt az allergén típusától. Hatásos gyógymód a specifikus immunterápia, amelyet gyógyszerek okozta allergia, pollen, állati szőrök, poratka ellen alkalmaznak. A tünetek csökkentése történhet többek között gyulladásgátlókkal is, illetve az immunrendszer lecsillapítása, hozzászoktatása bizonyos allergénhez.