Allergia

3 órája

Egyre többen szenvedik a modern élet következményeit 

#antibiotikum#pollen#immunrendszer#stressz

Az allergia egyre jobban megkeseríti az életünket, és ez alól az idősek sem kivételek. Egyes statisztikák mintegy 3,5 millióra teszik az allergiások számát hazánkban, az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) pár éve történt felmérése szerint ebből mintegy kétmillióan szenvednek az orvos által diagnosztizált pollenallergiában.

Varga László

Az allergia ma már világviszonylatban is egyre nagyobb népességet érint, amely 2050-re a WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint megduplázódik. A szakemberek az allergiát nem tartják betegségnek, az ugyanis az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, melyek normális körülmények között nem okoznak problémát. A tünetei változatosak lehetnek, de gyakran érintik a légutakat (orrfolyás, tüsszögés, köhögés), a szemet (viszketés, könnyezés) és a bőrt (viszketés, kiütések).

allergia
Az allergia egyre több ember mindennapját teszi nehezebbé
Fotó: MW

Bár a kialakulásának okait a mai napig kutatják, annyi bizonyos, hogy az allergiát közvetlenül örökölni nem lehet, az arra való hajlamot viszont igen. Az allergiás reakció akkor jelentkezik, amikor a szervezet érintkezik az allergénnel. Ha egyszer kialakult valamelyikkel szemben az érzékenység, akkor a reakció minden esetben létrejön. 

Az allergia sokak életét megkeseríti 

Allergiára hajlamosító tényező többek között a túlzásba vitt higiénia, szmog, kipufogó gázok, kemikáliák, antibiotikumok, egészségtelen táplálkozás, mozgáshiány, fokozott stressz stb. Az allergia kezelése függ egyrészt az érintett szervektől, másrészt az allergén típusától. Hatásos gyógymód a specifikus immunterápia, amelyet gyógyszerek okozta allergia, pollen, állati szőrök, poratka ellen alkalmaznak. A tünetek csökkentése történhet többek között gyulladásgátlókkal is, illetve az immunrendszer lecsillapítása, hozzászoktatása bizonyos allergénhez. 

 

