2 órája
Alapjaiban változtatja meg az életed, ha jó időben kezded el az alvást
Arról már sokszor szólt a fáma, mennyit kell aludni ahhoz, hogy hosszú évekig egészséges élj. Na de hogy kezdődjön az alvás, még keveset hallhattunk.
Az igazán pihentető alváshoz a lehető legmegfelelőbb körülményeket kell kialakítani. Nem mindegy az ágy elhelyezkedése, hogy melyik oldalunkon alszunk, hogy pizsamában vagy anélkül fekszünk az ágyba, és hogy milyen a szoba hőmérséklete, ahol álomra hajtanánk a fejünket. A legújabb kutatások szerint azonban az is jelentősen befolyásolja az alvásunk minőségét, hogy mikor hatjuk álomra a fejünket. Tippek alvásszakértőktől.
A Stanford Egyetem kutatása szerint a megfelelő lefekvési idő kiválasztása kulcsszerepet játszik a mentális és fizikai egészséged megőrzésében. Nem mindegy ugyanis, hogy este nyolckor már húzzuk a lóbőrt, vagy éjjel egy órakor még kukorékolunk. A minőségi alvás alapjaiban határozza meg a jó egészséget, nem árt, ha hallgatunk az intelmekre.
Ha időben kezded az alvást, elkerülheted a depressziót
Az egyik hírportál a Stanford Egyetem kutatásaira hivatkozva a következő tényekről számolt be.
74 000 ember alvási szokásait vizsgálták az Egyesült Királyság Biobankjának adatai alapján, összehasonlítva a korán kelőket és az éjjeli baglyokat. Az eredmény meglepő volt: az éjjeli baglyok, akik a megszokott késői ritmusukhoz ragaszkodtak, nagyobb eséllyel szenvedtek depresszióban vagy szorongásban. A kutatók szerint még az éjjeli típusú embereknek is érdemes korábbra tolni a lefekvési időt – legkésőbb éjjel 1 órára.
– A kései ébrenlét sokkal inkább hajlamosít a rossz döntésekre, mint ha időben feküdnénk le aludni. A kései csipegetés, az alkoholfogyasztás vagy az erőszakos viselkedés sokkal inkább fordulnak azok körében elő, akik későn hajtják álomra fejüket. – Az első tünetek általában fáradtság, koncentrációzavar és ingerlékenység formájában jelentkeznek. Az agy nem tudja feldolgozni megfelelően a napi információkat, ezért romlik a memória és a tanulási képesség. A késői lefekvés az immunrendszert is gyengíti, hiszen a szervezetnek nincs elég ideje a sejtek regenerálódására, így könnyebben elkapunk fertőzéseket. Emellett felborul a hormonális egyensúlyunk is, pont ezért fokozódik az éhségérzetünk is. Nem beszélve a cukorbetegség és a szív-és érrendszere megbetegedések kockázatairól is – mondta el Kele Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó.
Tippek, hogy alakítsd jól a lefekvési időt
Az egyik legnegatívabb hozadéka a rossz időben való lefekvésnek annak lelki egészségünkre gyakorolt hatása Összefüggésbe hozható a szorongás, a depresszió és a hangulatingadozások kialakulásával. Az éjszakázás során gyakran elmarad a mély alvás és az álomfázisok egy része, amelyek nélkülözhetetlenek az érzelmi egyensúly fenntartásához. A következőkben a szakember összefoglal pár hasznos tippet ahhoz, hogyan alakítsuk ki életünkben az egészséges lefekvési időt.
- Minden nap ugyanabban az időben feküdjünk le aludni! – Nyilván lehetnek extrém helyeztek, de ezektől függetlenül nagyjából mindig ugyanakkor bújjunk az ágyba és akkor aludjunk is!
- Alakítsunk ki sötét, nyugodt környezetet! – Ne legyenek villódzó fények, ne legyen fehér zaj a háttérben, a sötét a legideálisabb választás a pihentető alváshoz.
- Közvetlenül az elalvás előtt kerüljük el a képernyőket és az erős fényeket! – Ne nyomkodjuk a telefont, ne játszunk se telefonon, se más eszközön, olvassunk könyvet!
- Támogassuk az étrendünket kiegyensúlyozott étrenddel! – Az alvásminőséget ronthatják a koffeintartalmú italok, a kávé és tea is, úgyhogy ezeket már ne fogyasszuk a késő délutáni/kora esti órákban. Illetve a késő esti étkezések is megterhelik a szervezetet, próbáljuk a vacsorát ne pont lefekvés előttre időzíteni és ne legyen nagy zsírtartalmú, mert azt nehezebben emészti a szervezet – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus.