augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aludj az életedért!

11 perce

Alapjaiban változtatja meg az életed, ha jó időben kezded el az alvást

Címkék#hőmérséklet#ágy#álom#tipp#szoba#alvás#depresszió

Arról már sokszor szólt a fáma, mennyit kell aludni ahhoz, hogy hosszú évekig egészséges élj. Na de hogy kezdődjön az alvás, még keveset hallhattunk.

Dombi Regina

Az igazán pihentető alváshoz a lehető legmegfelelőbb körülményeket kell kialakítani. Nem mindegy az ágy elhelyezkedése, hogy melyik oldalunkon alszunk, hogy pizsamában vagy anélkül fekszünk az ágyba, és hogy milyen a szoba hőmérséklete, ahol álomra hajtanánk a fejünket. A legújabb kutatások szerint azonban az is jelentősen befolyásolja az alvásunk minőségét, hogy mikor hatjuk álomra a fejünket. Tippek alvásszakértőktől. 

alvás
A megfelelő időben megkezdett alvással elkerülheted a depressziót
Fotó: Pesti Tamás

A Stanford Egyetem kutatása szerint a megfelelő lefekvési idő kiválasztása kulcsszerepet játszik a mentális és fizikai egészséged megőrzésében. Nem mindegy ugyanis, hogy este nyolckor már húzzuk a lóbőrt, vagy éjjel egy órakor még kukorékolunk. A minőségi alvás alapjaiban határozza meg a jó egészséget, nem árt, ha hallgatunk az intelmekre. 

Ha időben kezded az alvást, elkerülheted a depressziót

Az egyik hírportál a Stanford Egyetem kutatásaira hivatkozva a következő tényekről számolt be. 

74 000 ember alvási szokásait vizsgálták az Egyesült Királyság Biobankjának adatai alapján, összehasonlítva a korán kelőket és az éjjeli baglyokat. Az eredmény meglepő volt: az éjjeli baglyok, akik a megszokott késői ritmusukhoz ragaszkodtak, nagyobb eséllyel szenvedtek depresszióban vagy szorongásban. A kutatók szerint még az éjjeli típusú embereknek is érdemes korábbra tolni a lefekvési időt – legkésőbb éjjel 1 órára.

– A kései ébrenlét sokkal inkább hajlamosít a rossz döntésekre, mint ha időben feküdnénk le aludni. A kései csipegetés, az alkoholfogyasztás vagy az erőszakos viselkedés sokkal inkább fordulnak azok körében elő, akik későn hajtják álomra fejüket. – Az első tünetek általában fáradtság, koncentrációzavar és ingerlékenység formájában jelentkeznek. Az agy nem tudja feldolgozni megfelelően a napi információkat, ezért romlik a memória és a tanulási képesség. A késői lefekvés az immunrendszert is gyengíti, hiszen a szervezetnek nincs elég ideje a sejtek regenerálódására, így könnyebben elkapunk fertőzéseket. Emellett felborul a hormonális egyensúlyunk is, pont ezért fokozódik az éhségérzetünk is. Nem beszélve a cukorbetegség és a szív-és érrendszere megbetegedések kockázatairól is – mondta el Kele Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó. 

Alvás-2
Ahhoz, hogy az alvásunk megfelelő minőségű legyen, nem mindegy mikor és hogyan alszunk
Fotó: Nemeth Andras Peter

Tippek, hogy alakítsd jól a lefekvési időt

Az egyik legnegatívabb hozadéka a rossz időben való lefekvésnek annak lelki egészségünkre gyakorolt hatása Összefüggésbe hozható a szorongás, a depresszió és a hangulatingadozások kialakulásával. Az éjszakázás során gyakran elmarad a mély alvás és az álomfázisok egy része, amelyek nélkülözhetetlenek az érzelmi egyensúly fenntartásához. A következőkben a szakember összefoglal pár hasznos tippet ahhoz, hogyan alakítsuk ki életünkben az egészséges lefekvési időt.

HM20140810_109
Alvás esetén az egyik legfontosabb szabály, hogy mindig hasonló időben hajtsuk álomra a fejünket
Fotó: Hegedus Marta
  • Minden nap ugyanabban az időben feküdjünk le aludni! – Nyilván lehetnek extrém helyeztek, de ezektől függetlenül nagyjából mindig ugyanakkor bújjunk az ágyba és akkor aludjunk is!
  • Alakítsunk ki sötét, nyugodt környezetet! – Ne legyenek villódzó fények, ne legyen fehér zaj a háttérben, a sötét a legideálisabb választás a pihentető alváshoz. 
  • Közvetlenül az elalvás előtt kerüljük el a képernyőket és az erős fényeket! – Ne nyomkodjuk a telefont, ne játszunk se telefonon, se más eszközön, olvassunk könyvet!
  • Támogassuk az étrendünket kiegyensúlyozott étrenddel! – Az alvásminőséget ronthatják a koffeintartalmú italok, a kávé és tea is, úgyhogy ezeket már ne fogyasszuk a késő délutáni/kora esti órákban. Illetve a késő esti étkezések is megterhelik a szervezetet, próbáljuk a vacsorát ne pont lefekvés előttre időzíteni és ne legyen nagy zsírtartalmú, mert azt nehezebben emészti a szervezet – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu