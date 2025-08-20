Alapjaiban változtatja meg az életed, ha jó időben kezded el az alvást

Az igazán pihentető alváshoz a lehető legmegfelelőbb körülményeket kell kialakítani. Nem mindegy az ágy elhelyezkedése, hogy melyik oldalunkon alszunk, hogy pizsamában vagy anélkül fekszünk az ágyba, és hogy milyen a szoba hőmérséklete, ahol álomra hajtanánk a fejünket. A legújabb kutatások szerint azonban az is jelentősen befolyásolja az alvásunk minőségét, hogy mikor hatjuk álomra a fejünket. Tippek alvásszakértőktől.

A megfelelő időben megkezdett alvással elkerülheted a depressziót

Fotó: Pesti Tamás

A Stanford Egyetem kutatása szerint a megfelelő lefekvési idő kiválasztása kulcsszerepet játszik a mentális és fizikai egészséged megőrzésében. Nem mindegy ugyanis, hogy este nyolckor már húzzuk a lóbőrt, vagy éjjel egy órakor még kukorékolunk. A minőségi alvás alapjaiban határozza meg a jó egészséget, nem árt, ha hallgatunk az intelmekre.

Ha időben kezded az alvást, elkerülheted a depressziót

Az egyik hírportál a Stanford Egyetem kutatásaira hivatkozva a következő tényekről számolt be.

74 000 ember alvási szokásait vizsgálták az Egyesült Királyság Biobankjának adatai alapján, összehasonlítva a korán kelőket és az éjjeli baglyokat. Az eredmény meglepő volt: az éjjeli baglyok, akik a megszokott késői ritmusukhoz ragaszkodtak, nagyobb eséllyel szenvedtek depresszióban vagy szorongásban. A kutatók szerint még az éjjeli típusú embereknek is érdemes korábbra tolni a lefekvési időt – legkésőbb éjjel 1 órára.

– A kései ébrenlét sokkal inkább hajlamosít a rossz döntésekre, mint ha időben feküdnénk le aludni. A kései csipegetés, az alkoholfogyasztás vagy az erőszakos viselkedés sokkal inkább fordulnak azok körében elő, akik későn hajtják álomra fejüket. – Az első tünetek általában fáradtság, koncentrációzavar és ingerlékenység formájában jelentkeznek. Az agy nem tudja feldolgozni megfelelően a napi információkat, ezért romlik a memória és a tanulási képesség. A késői lefekvés az immunrendszert is gyengíti, hiszen a szervezetnek nincs elég ideje a sejtek regenerálódására, így könnyebben elkapunk fertőzéseket. Emellett felborul a hormonális egyensúlyunk is, pont ezért fokozódik az éhségérzetünk is. Nem beszélve a cukorbetegség és a szív-és érrendszere megbetegedések kockázatairól is – mondta el Kele Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó.