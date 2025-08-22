augusztus 22., péntek

Amerikai mesterdiploma után nevelőegyesületénével jutna rájátszásba Filipovity Péter

Filipovity Péter hét évnyi amerikai kosárlabdázás után nevelőegyesületénél, a Kaposvári KK-nál kezdi meg profi, európai karrierjét. A felkészülési időszak alatt kérdeztük tengerentúli életéről, NBA-ban pattogtató csapattársairól és a hazatéréséről is.

Amerikai mesterdiploma után nevelőegyesületénével jutna rájátszásba Filipovity Péter

 

 

