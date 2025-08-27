augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség mindenkinek!

2 órája

Tegyetek jót, ha tudtok – egy angyali csapat teszi boldoggá az embereket Somogyban

Címkék#eszköz#Somogyban#Tegyetek jót , ha tudtok#rend#gyermek#angyal#csoport#szív#Bolhó

Jó tenni tényleg néha csak úgy megy, ha kapunk hozzá egy kis lendületet. Bolhón él egy kis közösség, melynek szívét Jádi Zsuzsanna, egy földre száll angyal dobogtatja minden nap.

Dombi Regina
Tegyetek jót, ha tudtok – egy angyali csapat teszi boldoggá az embereket Somogyban

Jádi Zsuzsanna angyali kezei sokakon segítettek már.

Fotó: Jádi Zsuzsanna

2018-ban létrejött egy kis közösség Bolhón, Dél-Somogy egyik településén, ahol minden a mások megsegítéséről szól. A csoport neve: Tegyetek jót, ha tudtok!, amit pedig Jádi Zsuzsanna hozott létre. A csoport célja segíteni bárkinek, aki arra rászorul, legyen falubeli vagy éljen az ország másik felén. A jó tévő angyalhoz sokan csatlakoztak azóta, a csoport tagjai segítettek már beteg gyermekeken, de csatlakoztak már a Green Peace magyarországi csoportjaink munkáihoz is.

angyal
A bolhói angyali kezek sok adománygyűjtést hoztak már össze
Fotó: Jádi Zsuzsanna

Egy angyal keze segít a rászorulókon Somogyban

Az egész történet 2018-ban indult, amikor Jádi Zsuzsanna gondolt egy nagyot és létrehozott egy közösséget, ahova csupa olyan emberek jelentkezését várta, aki segíteni tudnak másoknak, vagy éppen segítségre szorulnak. – Sok emberben van meg a segítő szándék, egyszerűen csak kell nekik egy kis motiváció. Az első munkánk egy sír rendbetétele volt a bolhói temetőben. Egy nagyon szép, ám végtelenül elhanyagolt fekete sírt szerettünk volna rendbe tenni, de nem tudtuk, hogy kié. Addig-addig jártunk a dolog után, hogy kiderítettük egy huszár sírja az, egészen a hadi múzeumig mentünk a dolog kiderítése érdekében. A polgármester mellénk állt, és egy csomó anyagot és eszközt biztosított nekünk, hogy rendbe hozzuk a sírt – mondta el Jádi Zsuzsanna.

Bolhói elhagyatott sírokat is felújítottak már az angyali kezek
Fotó: Jádi Zsuzsanna

– De megtaláltuk Laklia Anna sírját is, aki az első bizonyítvánnyal rendelkező szülésznő volt Bolhón, akit szintén itt temettek el, az ő sírját is rendbe hoztuk a csoport tagjaival. Ezek után pedig jöttek a megkeresések. Csokonyavisontán gyűjtöttünk egy daganatos kisfiúnak, különböző adománygyűjtések szerveztünk neki és nagyon szép összegű támogatás gyűlt össze a részére. Aztán segítettünk egy szuloki kislánynak is – neki például kupakokat gyűjtöttünk a család kérésére – aki szintén egy súlyos betegséggel küszködik évek óta. Igyekszünk mindig megtalálni azt a módot, ahogy pénzt vagy egyéb adományokat tudunk szerezni – mondta el Zsuzsanna.

Nemcsak Somogyban segítenek az angyali kezek

Zsuzsáék csatlakoztak már a Green Peace magyarországi csoportjához is, de a Csodalámpa Programhoz is csatlakoztak már. Budapesten pedig a Remény Óvodáját támogatták, ahol hajléktalan emberek gyermekei szorultak segítségre. – A közösségi csoportunkhoz nem csak azok csatlakozhatnak, akik segítséget tudnak nyújtani, hanem azok is, akiknek segítségre van szükségük. Volt, hogy megkerestek minket egy család, hogy leégett a házuk, és tudnánk-e őket valamivel támogatni. Aztán volt, hogy azzal kerestek meg minket, tudunk-e valamit kis apróságot intézni a gyerekeknek a karácsonyfa alá – mesélte Zsuzsa. 

Egy budapesti óvoda rászorult gyermekeinek is segített már Jádi Zsuzsanna angyali keze
Fotó: Jádi Zsuzsanna
  • A Tegyetek jót, ha tudtok! csoport várja azoknak a jelentkezését, akik bármilyen segítségre szorulnak vagy bármiben segíteni tudnak. – Ha valakinek feleslegessé válna valami az otthonában, legyen az ruha, cipő, régi konvektor vagy bármi, azt mi szívesen eljuttatjuk oda, ahol arra valóban szükség van. És azoknak a jelentkezését is várjuk, akik segítségre szorulnak. Nem biztos, hogy azonnal és az sem biztos, hogy pénzzel, de igyekszünk segíteni, ahogy csak tudunk – mondta el Jádi Zsuzsanna

Zsuzsanna készített egy videót Bolhóról, annak lakóiról és nevezetességeiről, ezzel is megmutatva azt, micsoda erő és érték lakozik településben

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu