Tegyetek jót, ha tudtok – egy angyali csapat teszi boldoggá az embereket Somogyban

2018-ban létrejött egy kis közösség Bolhón, Dél-Somogy egyik településén, ahol minden a mások megsegítéséről szól. A csoport neve: Tegyetek jót, ha tudtok!, amit pedig Jádi Zsuzsanna hozott létre. A csoport célja segíteni bárkinek, aki arra rászorul, legyen falubeli vagy éljen az ország másik felén. A jó tévő angyalhoz sokan csatlakoztak azóta, a csoport tagjai segítettek már beteg gyermekeken, de csatlakoztak már a Green Peace magyarországi csoportjaink munkáihoz is.

A bolhói angyali kezek sok adománygyűjtést hoztak már össze

Fotó: Jádi Zsuzsanna

Egy angyal keze segít a rászorulókon Somogyban

Az egész történet 2018-ban indult, amikor Jádi Zsuzsanna gondolt egy nagyot és létrehozott egy közösséget, ahova csupa olyan emberek jelentkezését várta, aki segíteni tudnak másoknak, vagy éppen segítségre szorulnak. – Sok emberben van meg a segítő szándék, egyszerűen csak kell nekik egy kis motiváció. Az első munkánk egy sír rendbetétele volt a bolhói temetőben. Egy nagyon szép, ám végtelenül elhanyagolt fekete sírt szerettünk volna rendbe tenni, de nem tudtuk, hogy kié. Addig-addig jártunk a dolog után, hogy kiderítettük egy huszár sírja az, egészen a hadi múzeumig mentünk a dolog kiderítése érdekében. A polgármester mellénk állt, és egy csomó anyagot és eszközt biztosított nekünk, hogy rendbe hozzuk a sírt – mondta el Jádi Zsuzsanna.

Bolhói elhagyatott sírokat is felújítottak már az angyali kezek

Fotó: Jádi Zsuzsanna

– De megtaláltuk Laklia Anna sírját is, aki az első bizonyítvánnyal rendelkező szülésznő volt Bolhón, akit szintén itt temettek el, az ő sírját is rendbe hoztuk a csoport tagjaival. Ezek után pedig jöttek a megkeresések. Csokonyavisontán gyűjtöttünk egy daganatos kisfiúnak, különböző adománygyűjtések szerveztünk neki és nagyon szép összegű támogatás gyűlt össze a részére. Aztán segítettünk egy szuloki kislánynak is – neki például kupakokat gyűjtöttünk a család kérésére – aki szintén egy súlyos betegséggel küszködik évek óta. Igyekszünk mindig megtalálni azt a módot, ahogy pénzt vagy egyéb adományokat tudunk szerezni – mondta el Zsuzsanna.

Nemcsak Somogyban segítenek az angyali kezek

Zsuzsáék csatlakoztak már a Green Peace magyarországi csoportjához is, de a Csodalámpa Programhoz is csatlakoztak már. Budapesten pedig a Remény Óvodáját támogatták, ahol hajléktalan emberek gyermekei szorultak segítségre. – A közösségi csoportunkhoz nem csak azok csatlakozhatnak, akik segítséget tudnak nyújtani, hanem azok is, akiknek segítségre van szükségük. Volt, hogy megkerestek minket egy család, hogy leégett a házuk, és tudnánk-e őket valamivel támogatni. Aztán volt, hogy azzal kerestek meg minket, tudunk-e valamit kis apróságot intézni a gyerekeknek a karácsonyfa alá – mesélte Zsuzsa.