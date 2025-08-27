1 órája
Tegyetek jót, ha tudtok – egy angyali csapat teszi boldoggá az embereket Somogyban
Jó tenni tényleg néha csak úgy megy, ha kapunk hozzá egy kis lendületet. Bolhón él egy kis közösség, melynek szívét Jádi Zsuzsanna, egy földre száll angyal dobogtatja minden nap.
Jádi Zsuzsanna angyali kezei sokakon segítettek már.
Fotó: Jádi Zsuzsanna
2018-ban létrejött egy kis közösség Bolhón, Dél-Somogy egyik településén, ahol minden a mások megsegítéséről szól. A csoport neve: Tegyetek jót, ha tudtok!, amit pedig Jádi Zsuzsanna hozott létre. A csoport célja segíteni bárkinek, aki arra rászorul, legyen falubeli vagy éljen az ország másik felén. A jó tévő angyalhoz sokan csatlakoztak azóta, a csoport tagjai segítettek már beteg gyermekeken, de csatlakoztak már a Green Peace magyarországi csoportjaink munkáihoz is.
Egy angyal keze segít a rászorulókon Somogyban
Az egész történet 2018-ban indult, amikor Jádi Zsuzsanna gondolt egy nagyot és létrehozott egy közösséget, ahova csupa olyan emberek jelentkezését várta, aki segíteni tudnak másoknak, vagy éppen segítségre szorulnak. – Sok emberben van meg a segítő szándék, egyszerűen csak kell nekik egy kis motiváció. Az első munkánk egy sír rendbetétele volt a bolhói temetőben. Egy nagyon szép, ám végtelenül elhanyagolt fekete sírt szerettünk volna rendbe tenni, de nem tudtuk, hogy kié. Addig-addig jártunk a dolog után, hogy kiderítettük egy huszár sírja az, egészen a hadi múzeumig mentünk a dolog kiderítése érdekében. A polgármester mellénk állt, és egy csomó anyagot és eszközt biztosított nekünk, hogy rendbe hozzuk a sírt – mondta el Jádi Zsuzsanna.
– De megtaláltuk Laklia Anna sírját is, aki az első bizonyítvánnyal rendelkező szülésznő volt Bolhón, akit szintén itt temettek el, az ő sírját is rendbe hoztuk a csoport tagjaival. Ezek után pedig jöttek a megkeresések. Csokonyavisontán gyűjtöttünk egy daganatos kisfiúnak, különböző adománygyűjtések szerveztünk neki és nagyon szép összegű támogatás gyűlt össze a részére. Aztán segítettünk egy szuloki kislánynak is – neki például kupakokat gyűjtöttünk a család kérésére – aki szintén egy súlyos betegséggel küszködik évek óta. Igyekszünk mindig megtalálni azt a módot, ahogy pénzt vagy egyéb adományokat tudunk szerezni – mondta el Zsuzsanna.
Nemcsak Somogyban segítenek az angyali kezek
Zsuzsáék csatlakoztak már a Green Peace magyarországi csoportjához is, de a Csodalámpa Programhoz is csatlakoztak már. Budapesten pedig a Remény Óvodáját támogatták, ahol hajléktalan emberek gyermekei szorultak segítségre. – A közösségi csoportunkhoz nem csak azok csatlakozhatnak, akik segítséget tudnak nyújtani, hanem azok is, akiknek segítségre van szükségük. Volt, hogy megkerestek minket egy család, hogy leégett a házuk, és tudnánk-e őket valamivel támogatni. Aztán volt, hogy azzal kerestek meg minket, tudunk-e valamit kis apróságot intézni a gyerekeknek a karácsonyfa alá – mesélte Zsuzsa.
- A Tegyetek jót, ha tudtok! csoport várja azoknak a jelentkezését, akik bármilyen segítségre szorulnak vagy bármiben segíteni tudnak. – Ha valakinek feleslegessé válna valami az otthonában, legyen az ruha, cipő, régi konvektor vagy bármi, azt mi szívesen eljuttatjuk oda, ahol arra valóban szükség van. És azoknak a jelentkezését is várjuk, akik segítségre szorulnak. Nem biztos, hogy azonnal és az sem biztos, hogy pénzzel, de igyekszünk segíteni, ahogy csak tudunk – mondta el Jádi Zsuzsanna.
Zsuzsanna készített egy videót Bolhóról, annak lakóiról és nevezetességeiről, ezzel is megmutatva azt, micsoda erő és érték lakozik településben.