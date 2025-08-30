Apa kezdődik: kellemetlen meglepetés, derékig ér a víz ebben a parkolóban

Fonyódon, a Sunset Resort előtti vasúti oldalon parkoló autósok kellemetlen meglepetéssel szembesültek a szombati heves esőzések után. A rövid idő alatt lezúduló, nagy mennyiségű csapadék következtében az útszakasz és a parkoló víz alá került, így több jármű félig elmerült az összegyűlt vízben.

Az érintett autók tulajdonosainak vélhetően kellemetlen következményekkel kell számolniuk, hiszen a víz a kerekek feléig is felgyűlt.

A meteorológusok szerint a következő napokban is előfordulhatnak lokálisan heves záporok és zivatarok, ezért az autósokat fokozott óvatosságra intik a vízgyűjtő területeken történő parkolásnál.