4 órája
„Apácafingocska vagy dödölle?” – teszteld, mennyire ismered a legfurcsább nevű magyar ételeket!
Nem minden étel hangzik étvágygerjesztően első hallásra. Sőt, akadnak olyan magyar finomságok, amelyek neve hallatán inkább elmosolyodunk vagy értetlenkedünk, mintsem azonnal villát ragadnánk. Tudod például, mi az a „barát füle”, vagy hogy miből készül a „tutajos pecsenye”? Töltsd ki kvízünket, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a magyar gasztronómia legmulatságosabban elnevezett fogásaiban!
A magyar konyha nemcsak ízeiben gazdag, hanem fantáziájában is. Az évszázadok során olyan ételnevek születtek, amelyek egyszerre szórakoztatnak, meghökkentenek, de közben őrzik a hagyományt és a helyi tájszólás varázsát. Gondoljunk csak a dödöllére, a békebeli becsinált levesre, vagy az apácafingocska nevet viselő fánkgolyóra, amelyet bizony senki nem mer először komoly arccal kimondani.
Ebben a játékos kvízben tíz kérdéssel tesztelheted, hogy mennyire ismered a furcsa nevű, de nagyon is szerethető magyar ételeket.