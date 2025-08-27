„Apácafingocska vagy dödölle?” – teszteld, mennyire ismered a legfurcsább nevű magyar ételeket!

A magyar konyha nemcsak ízeiben gazdag, hanem fantáziájában is. Az évszázadok során olyan ételnevek születtek, amelyek egyszerre szórakoztatnak, meghökkentenek, de közben őrzik a hagyományt és a helyi tájszólás varázsát. Gondoljunk csak a dödöllére, a békebeli becsinált levesre, vagy az apácafingocska nevet viselő fánkgolyóra, amelyet bizony senki nem mer először komoly arccal kimondani.

Ebben a játékos kvízben tíz kérdéssel tesztelheted, hogy mennyire ismered a furcsa nevű, de nagyon is szerethető magyar ételeket.