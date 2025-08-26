augusztus 26., kedd

Üzemszünet

20 perce

Ezeken a somogyi településeken nem lesz se gáz, se villany - mi szóltunk

Címkék#munkálatok#E ON#áramszünet

Augusztus 25. és szeptember 30. között több száz települést érinthet áramszünet az E.ON előrejelzése szerint. A kimaradás néhol csak néhány utcát érint, máshol azonban akár a teljes település is áram nélkül maradhat. Emellett 76 helységben gázszünetre is készülni kell a következő hetekben.

Molnár Dániel

A szolgáltató ismételten több településen végez munkálatok amelyeknek következtében, augusztus 25. és szeptember 30. között több száz településen számíthatnak áramszünetre, az E.ON tájékoztatása szerint. A szolgáltatáskimaradás egyes helyeken csak néhány utcát érint, máshol azonban akár a teljes település is áram nélkül maradhat. Emellett 76 településen a gázszolgáltatásban is lesz szünet a következő hetekben. 

Áramszünet
Hálózat karbantartás tervezett áramszünettel. Fotó: Lang Róbert

Az E.ON hivatalos oldalán érhetők el, hol és mikor várható áramszünet vagy gázszünet.

A szolgáltató nyilvánosságra hozott listájából kiderül, pontosan hol és mikor várható áramszünet vagy gázszünet. A felsorolás tartalmazza a településeket, az érintett utcákat, valamint az időpontokat is. Az alábbiakban bemutatjuk a települések listáját, a részletes utcajegyzék és időpontok pedig az E.ON hivatalos oldalán érhetők el – ezt a cikkben linkeltük is. 

Áram szünet által érintett Somogyi települések: 

  • Andocs 
  • Babócsa 
  • Balatonboglár 
  • Balatonkeresztúr 
  • Balatonlelle 
  • Balatonszentgyörgy 
  • Barcs 
  • Böhönye 
  • Buzsák 
  • Csömend 
  • Fiad 
  • Fonyód 
  • Hetes 
  • Juta 
  • Kaposmérő 
  • Kaposújlak 
  • Kaposvár 
  • Kereki 
  • Kéthely 
  • Marcali 
  • Mezőcsokonya 
  • Nagyatád 
  • Ordacsehi 
  • Segesd 
  • Siófok 
  • Somogyszil 
  • Szőlősgyörök 
  • Tab 
  • Taszár 
  • Zimány 
  • Zselickislak 

Ezen a településeken nem lesz gáz: 

  • Kaposvár – megyei jogú város (központ) 
  • Háromfa 
  • Marcali – város 
  • Nagyszakácsi 
  • Nemesdéd 
  • Nemeskisfalud 
  • Rinyaújnép 
  • Somogysámson 
  • Somogysimonyi 
  • Somogyzsitfa 
  • Szőkedencs 
  • Tapsony 
  • Varászló 
  • Vése 

 

