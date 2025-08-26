20 perce
Ezeken a somogyi településeken nem lesz se gáz, se villany - mi szóltunk
Augusztus 25. és szeptember 30. között több száz települést érinthet áramszünet az E.ON előrejelzése szerint. A kimaradás néhol csak néhány utcát érint, máshol azonban akár a teljes település is áram nélkül maradhat. Emellett 76 helységben gázszünetre is készülni kell a következő hetekben.
Az E.ON hivatalos oldalán érhetők el, hol és mikor várható áramszünet vagy gázszünet.
A szolgáltató nyilvánosságra hozott listájából kiderül, pontosan hol és mikor várható áramszünet vagy gázszünet. A felsorolás tartalmazza a településeket, az érintett utcákat, valamint az időpontokat is. Az alábbiakban bemutatjuk a települések listáját, a részletes utcajegyzék és időpontok pedig az E.ON hivatalos oldalán érhetők el – ezt a cikkben linkeltük is.
Áram szünet által érintett Somogyi települések:
- Andocs
- Babócsa
- Balatonboglár
- Balatonkeresztúr
- Balatonlelle
- Balatonszentgyörgy
- Barcs
- Böhönye
- Buzsák
- Csömend
- Fiad
- Fonyód
- Hetes
- Juta
- Kaposmérő
- Kaposújlak
- Kaposvár
- Kereki
- Kéthely
- Marcali
- Mezőcsokonya
- Nagyatád
- Ordacsehi
- Segesd
- Siófok
- Somogyszil
- Szőlősgyörök
- Tab
- Taszár
- Zimány
- Zselickislak
Ezen a településeken nem lesz gáz:
- Kaposvár – megyei jogú város (központ)
- Háromfa
- Marcali – város
- Nagyszakácsi
- Nemesdéd
- Nemeskisfalud
- Rinyaújnép
- Somogysámson
- Somogysimonyi
- Somogyzsitfa
- Szőkedencs
- Tapsony
- Varászló
- Vése