Ezeken a somogyi településeken nem lesz se gáz, se villany - mi szóltunk

A szolgáltató ismételten több településen végez munkálatok amelyeknek következtében, augusztus 25. és szeptember 30. között több száz településen számíthatnak áramszünetre, az E.ON tájékoztatása szerint. A szolgáltatáskimaradás egyes helyeken csak néhány utcát érint, máshol azonban akár a teljes település is áram nélkül maradhat. Emellett 76 településen a gázszolgáltatásban is lesz szünet a következő hetekben.

Hálózat karbantartás tervezett áramszünettel. Fotó: Lang Róbert

Az E.ON hivatalos oldalán érhetők el, hol és mikor várható áramszünet vagy gázszünet.

A szolgáltató nyilvánosságra hozott listájából kiderül, pontosan hol és mikor várható áramszünet vagy gázszünet. A felsorolás tartalmazza a településeket, az érintett utcákat, valamint az időpontokat is. Az alábbiakban bemutatjuk a települések listáját, a részletes utcajegyzék és időpontok pedig az E.ON hivatalos oldalán érhetők el – ezt a cikkben linkeltük is.

Áram szünet által érintett Somogyi települések:

Andocs

Babócsa

Balatonboglár

Balatonkeresztúr

Balatonlelle

Balatonszentgyörgy

Barcs

Böhönye

Buzsák

Csömend

Fiad

Fonyód

Hetes

Juta

Kaposmérő

Kaposújlak

Kaposvár

Kereki

Kéthely

Marcali

Mezőcsokonya

Nagyatád

Ordacsehi

Segesd

Siófok

Somogyszil

Szőlősgyörök

Tab

Taszár

Zimány

Zselickislak

Ezen a településeken nem lesz gáz: