Kincsek: színarany római kori gyűrűre akadtak a somogyi régészek

A Rippl-Rónai Múzeum régészei azon az újonnan felfedezett lelőhelyen folytattak a kutatásokat, ahol korábban egy különösen ritka, Kr. u. 119-ben vert Hadrianus-érme és több más római kori lelet is napvilágra került. Most ugyanitt egy gemmás, vagyis faragott kővel díszített, több mint 6,5 grammos római kori arany gyűrűt találtak a szakemberek, további értékes tárgyak társaságában.

Arany gyűrű kerül elő Somogyban – a római korból származik

Forrás: Facebook/Rippl-Rónai Múzeum

Arany gyűrű és halomsírok Somogyban

"A nagy mennyiségű, különleges lelet, valamint a közeli halomsírok miatt további kutatásokat tervezünk a területen" – közölte Facebook oldalán a Rippl-Rónai Múzeum.

A bejegyzés szerint a gyűrűt Jancsekity Gábor önkéntes találta meg. A feltárásban részt vett még Huszár Péter régésztechnikus, Kalmár Péter önkéntes, Bencsik Róbert önkéntes és Strasszer László régész.

