Ő lett az idei esztendőben a legjobb artistaművész

Richter Angelina érdemelte ki a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ által alapított Karádi Béla Arany Emléklánc-díjat.

– Richter Angelina számára óriási elismerés, a magyar cirkuszművészet és a hazai artistaszakma számára igazi örömünnep ez, fogalmazott a díj ünnepélyes átadásán Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója.

Az év artistaművésze lett Richter Angelina

Fotó: Bors

Született artistaművész

A nyaranta Zamárdiban állomásozó Richter Flórián Cirkusz művésze a több évszázados gyökerekkel rendelkező Richter dinasztia egyik legfiatalabb tagja. Egészen kiskorától kezdve különös szál fűzte a lovakhoz, négyévesen lépett fel először, egy bájos pónifogat műsorszámmal. Ezt követően több cirkuszi zsánert is kipróbált: lovas akrobatikát, lábzsonglőr mutatványokat a család Szandra nevű elefántja hátán, valamint fellépett testvére, Kevin ugródeszka csoportjával is, mely számos európai fesztiválon nagy sikert aratott.

Ezek mellett folyamatosan edzett lovakkal, hiszen mindig is tudta, hogy ez az ő világa. A hosszú tréningezés és a rá jellemző kitartó munka végül meghozta a csodálatos eredményt: 2023 őszén Guinness-rekordot döntve, egyedüli nőként a világon 20 lóval bemutatta a posta produkciót. Saját lovaival a szabad idomítás művészetét tökéletesíti, számos európai nagyváros cirkuszában vendégszerepeltek, 2025-ben pedig fellépett a Fővárosi Nagycirkusz Cirkuszherceg című műsorában. Angelina meghívást kapott a cirkuszművészet csúcsát jelentő 2026-os Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál versenyprogramjába.

Egy interjúban elmondta az ifjú tehetség, hogy már a jelölés is nagyon boldoggá tette, de az, hogy ő nyerte el a díjat leírhatatlan érzés. Arról is beszámolt a Karádi-díjas művész, hogy a Monte Carlói Cirkuszfesztiválra készül, ezért most minden energiáját a próbákra fordítja, hogy a legtökéletesebb számot adhassa elő. Ez ugyanis Richter Angelina karrierjének eddigi legnagyobb dobása.

A Richter Flórián Cirkusz még öt alkalommal tart előadást Zamárdiban és augusztus 30-ával zárják a balatoni szezonjukat.

Karádi Béla a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat művészeti vezetője volt 1965-től 1982-ig, kiemelkedő érdemei voltak az 1971-ben újjáépített Fővárosi Nagycirkusz újra indulásában. Karádi Béla 2016. május 25- én hunyt el, örökös nélkül.

Végakarata szerint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a rá eső örökségből 2021. augusztus 10-én megalapította a Karádi Béla Arany Emléklánc Díjat, amelyet minden évben, augusztusban egy díszelőadás keretében az év kiemelkedő magyar artistájának ad át. A díjazottról ezúttal is a magyar artistaszakma döntött. A Fővárosi Nagycirkusz szívből gratulál Richter Angelinának a rangos cirkuszművészeti elismeréshez!