Mindennapi átkaink

A balatoni hajózásban a szúnyogfelhők éppúgy gondot okoznak, mint a szakadó eső

Az éjszakai hajózás fokozott odafigyelést igényel a Balatonon. Az árvaszúnyog-felhő olyan sűrű, hogy a hajóradar nem tudja átlátni, emiatt a kisebb vízi járművek vagy akár a partvonal is eltűnhet a képernyőről. A szakemberek szerint elengedhetetlen, hogy a hajósok megfelelően kivilágítsák magukat, így elkerülhetők a balesetek, miközben a járatok biztonságosan közlekednek.

Krausz Andrea

Az árvaszúnyog-felhők a Balatonnál az éjszakai hajózást is megnehezítik. Nemcsak azért, mert belerepülnek a hajón vagy vitorláson tartózkodók szemébe és szájába, illetve jelentősen beszennyezik a hajótestet és a vitorlázatot, hanem azért is, mert megzavarják a radarok működését. A rajok olyan sűrűek, hogy a hajóradar nem képes átlátni rajtuk, így a kisebb hajók eltűnhet a képernyőről. Emiatt éjszaka fokozottan balesetveszélyes a közlekedés, és a hajósok csak akkor tudják biztonságosan észrevenni a vitorlásokat vagy csónakokat, ha azok megfelelően ki vannak világítva. A közösségi oldalakon is felhívták az érintettek figyelmét a fokozott óvatosságra.

Árvaszúnyog-felhő
Az árvaszúnyog-felhő nehezíti az éjszakai hajózást a Balatonon
Fotó: Vémi Zoltán

Az árvaszúnyog-felhők a profi hajósoknak nem jelenthetnek gondot

Kovács Miklós nyugdíjas hajóskapitány szerint az árvaszúnyog-felhők valóban kellemetlenséget okoznak, és megnehezítik a vízi járművek vezetőinek helyzetét. De a hajózás biztonságát nem veszélyeztetik, a járatok közlekedése továbbra is biztosított.
– A radaron hasonló zavaró jelenséget okoz a szakadó eső is, amely hasonló visszhangot vált ki, de erre már vannak szűrők, amelyek segítenek. Nagy odafigyelés szükséges, de a gyakorlott hajósok az éjszakai fények alapján tudnak tájékozódni. Ismereteim szerint az invázió most Siófok környékén a legerősebb, Balatonfüreden is előfordulnak szúnyogfelhők, de ahogy továbbhalad a hajós, ezek általában elmaradnak. A radar különösen korlátozott látási viszonyok között jelent nagy segítséget, és a hajóvezetők rendszerint használják is. Vonalismeretből adódóan ismerjük az egyes települések jellegzetes fényeit, amelyek irányt adnak. Nyáron a radar főként arra szolgál, hogy a kisebb csónakokat vagy más vízi járműveket időben észre lehessen venni – mondta Kovács Miklós.

Minden közlekedőnek érdemes a fényekről gondoskodni

Szakemberek szerint a hajósok tapasztalata és a radar önmagában nem elég: éjszaka elengedhetetlen, hogy mindenki megfelelő fényjelzéssel hívja fel magára a figyelmet a Balaton vizén. Ahogy azt a Sonline.hu korábban megírta az árvaszúnyogok nemcsak júliusban borították el a Siófoki-medencét hanem augusztus közepén újra erőteljesen felbukkantak Siófokon és környékén. A kutatók szerint pedig a rajzás szeptemberben érheti el a csúcsot.

 

