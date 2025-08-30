Azt hitted, megkönnyebbülhetsz? Tévedtél. Megszólalt a szakember, két újabb rajzás várható

A Balaton térségében az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb árvaszúnyog "inváziója" zajlik — különösen Siófok környékén. A fény felé vonzódó rovarok tömegei okoznak nem mindennapi kellemetlenségeket: az árvaszúnyogok ellepik a közvilágítást, a nyaralókat és reggelente lapátszám lehet összesöpörni őket a nyaralóknál.

Árvaszúnyogok rajzása Siófokon, 2025 augusztusában – valós kép egy videóból

Forrás: Debrei Zsófia/Extrém időjárás- Észlelések

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) felhívása szerint a jelenség hátterében a szokatlanul magas algaszint és a hosszan tartó meleg áll — ezek elősegítik a lárvák tömeges kikelését, és már nem csak egy, hanem akár két újabb generáció rajzása is várható Augusz­tus végén és szeptember folyamán.

Miközben az első hullám már lecsengőben van, a szakemberek szerint a jelenség elhúzódó és széles területre kiterjedő lesz, akár a tó nyugati partszakaszaira is átterjedhet.

Szeptemberben is számíthatunk árvaszúnyogokra

Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, jelenlétük tömeges formában rendkívül zavaró lehet, különösen a vízparti településeken. A BLKI kutatói arra figyelmeztetnek, hogy az augusztus végi és szeptemberi melegebb napokon újabb rajzási hullámokra kell felkészülni. A Balaton partmenti településein ezért a következő hetekben továbbra is előfordulhat, hogy a közvilágítás környékét ellepik a rovarok, ami a nyaralók és a helyiek számára egyaránt kellemetlenséget okozhat.

A kutatók szerint a jelenség természetes folyamat, amely szoros összefüggésben áll a tó ökológiai állapotával. Mivel a lárvák a tó üledékében fejlődnek, a Balaton vízminősége és a táplálékbőség nagymértékben befolyásolja a rajzás mértékét. Emiatt a szakemberek nem zárják ki, hogy a mostanihoz hasonló intenzitású hullámok a következő években is visszatérhetnek.