Árvaszúnyog armageddon

38 perce

Már azt hittük vége – de újra ellepték Siófoki-medencét az árvaszúnyogok, szeptemberben még durvább lesz

Címkék#Siófoki-medence#HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet#Balatonra#árvaszúnyogok jelenlét#nyár#helyzet#rajzás

Pár nappal ezelőtt újra beindultak a zümmögő rovarok a Balaton partján. Az árvaszúnyogok Siófokon főként a vízparti területeken, a köztéri lámpák környékén és a nyílt vízen jelentek meg tömegesen. Sokan videókon is megosztották a hihetetlen méretű rajzást.

Sonline.hu

Az árvaszúnyogok idén nyár végén újra erőteljesen felbukkantak Siófokon és környékén, és a szakértők szerint szeptemberben érhetik el a csúcsot, ráadásul az egész Balatonra kiterjedhet a jelenlétük. A helyiek és a turisták panaszai alapján a probléma mindennapossá vált, a rajzás nagy méreteket öltött.

Árvaszúnyogok
Árvaszúnyogok rajzása Siófokon, 2025 augusztusában – valós kép egy videóból
Forrás: Debrei Zsófia/Extrém időjárás- Észlelések

– Azt hittük, hogy már elfogytak. De nem – írta az egyik kommentelő a Facebookon. 
– Most jöttünk végig a Petőfi sétányon. Tragédia – írta egy másik.
– Ezek után meggondolom, hogy megyünk-e oda! Pedig Siófok a legjobb hely... lenne – reagált egy harmadik.

Itt az előrejelzés a szeptemberi helyzetről

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet augusztus közepén friss jelentést tett közzé, amely szerint a szokatlanul magas algaszint és a tartósan meleg idő miatt az átlagosnál erősebb és tartósabb rajokkal kell számítani augusztus végéig és szeptember folyamán. Bár az első generáció megjelenése júliusban lezárult, a kedvező környezeti feltételek miatt a lerakott petékből újabb lárvák fejlődtek ki, amelyek gyorsan elérték a kifejlett állapotot. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a második hullám már megkezdődött, csúcsa pedig szeptemberben várható.

Az egész Balatonra kiterjed az árvaszúnyogok jelenléte  

Míg az idei nyáron főként a Siófoki-medence déli partján voltak jellemzőek a nagyobb tömegek, a kutatók szerint az őszi időszakban a tó teljes területén hasonló helyzet várható. A mostani generáció ugyanis egységesen nagy egyedszámban fejlődött ki a Balaton minden részén, így várhatóan a nyugati partszakaszokat is utoléri a jelenség.
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet intézet felhívta a figyelmet arra, hogy az idei időszak nem csupán kellemetlenséget, hanem gazdasági következményeket is okozott a turizmusban, ezért a jövőben elengedhetetlen a megelőzés lehetőségeinek vizsgálata. A szakemberek szerint ehhez célzott, természettudományos alapú kutatások és limnológiai elemzések szükségesek, amelyek segíthetnek a kiugró mértékű tömegek visszaszorításában.

 

