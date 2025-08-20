1 órája
Már azt hittük vége – de újra ellepték Siófoki-medencét az árvaszúnyogok, szeptemberben még durvább lesz
Pár nappal ezelőtt újra beindultak a zümmögő rovarok a Balaton partján. Az árvaszúnyogok Siófokon főként a vízparti területeken, a köztéri lámpák környékén és a nyílt vízen jelentek meg tömegesen. Sokan videókon is megosztották a hihetetlen méretű rajzást.
Az árvaszúnyogok idén nyár végén újra erőteljesen felbukkantak Siófokon és környékén, és a szakértők szerint szeptemberben érhetik el a csúcsot, ráadásul az egész Balatonra kiterjedhet a jelenlétük. A helyiek és a turisták panaszai alapján a probléma mindennapossá vált, a rajzás nagy méreteket öltött.
– Azt hittük, hogy már elfogytak. De nem – írta az egyik kommentelő a Facebookon.
– Most jöttünk végig a Petőfi sétányon. Tragédia – írta egy másik.
– Ezek után meggondolom, hogy megyünk-e oda! Pedig Siófok a legjobb hely... lenne – reagált egy harmadik.
Itt az előrejelzés a szeptemberi helyzetről
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet augusztus közepén friss jelentést tett közzé, amely szerint a szokatlanul magas algaszint és a tartósan meleg idő miatt az átlagosnál erősebb és tartósabb rajokkal kell számítani augusztus végéig és szeptember folyamán. Bár az első generáció megjelenése júliusban lezárult, a kedvező környezeti feltételek miatt a lerakott petékből újabb lárvák fejlődtek ki, amelyek gyorsan elérték a kifejlett állapotot. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a második hullám már megkezdődött, csúcsa pedig szeptemberben várható.
Az egész Balatonra kiterjed az árvaszúnyogok jelenléte
Míg az idei nyáron főként a Siófoki-medence déli partján voltak jellemzőek a nagyobb tömegek, a kutatók szerint az őszi időszakban a tó teljes területén hasonló helyzet várható. A mostani generáció ugyanis egységesen nagy egyedszámban fejlődött ki a Balaton minden részén, így várhatóan a nyugati partszakaszokat is utoléri a jelenség.
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet intézet felhívta a figyelmet arra, hogy az idei időszak nem csupán kellemetlenséget, hanem gazdasági következményeket is okozott a turizmusban, ezért a jövőben elengedhetetlen a megelőzés lehetőségeinek vizsgálata. A szakemberek szerint ehhez célzott, természettudományos alapú kutatások és limnológiai elemzések szükségesek, amelyek segíthetnek a kiugró mértékű tömegek visszaszorításában.