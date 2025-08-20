Már azt hittük vége – de újra ellepték Siófoki-medencét az árvaszúnyogok, szeptemberben még durvább lesz

– Azt hittük, hogy már elfogytak. De nem – írta az egyik kommentelő a Facebookon.

– Most jöttünk végig a Petőfi sétányon. Tragédia – írta egy másik.

– Ezek után meggondolom, hogy megyünk-e oda! Pedig Siófok a legjobb hely... lenne – reagált egy harmadik.

Itt az előrejelzés a szeptemberi helyzetről

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet augusztus közepén friss jelentést tett közzé, amely szerint a szokatlanul magas algaszint és a tartósan meleg idő miatt az átlagosnál erősebb és tartósabb rajokkal kell számítani augusztus végéig és szeptember folyamán. Bár az első generáció megjelenése júliusban lezárult, a kedvező környezeti feltételek miatt a lerakott petékből újabb lárvák fejlődtek ki, amelyek gyorsan elérték a kifejlett állapotot. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a második hullám már megkezdődött, csúcsa pedig szeptemberben várható.

Az egész Balatonra kiterjed az árvaszúnyogok jelenléte

Míg az idei nyáron főként a Siófoki-medence déli partján voltak jellemzőek a nagyobb tömegek, a kutatók szerint az őszi időszakban a tó teljes területén hasonló helyzet várható. A mostani generáció ugyanis egységesen nagy egyedszámban fejlődött ki a Balaton minden részén, így várhatóan a nyugati partszakaszokat is utoléri a jelenség.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet intézet felhívta a figyelmet arra, hogy az idei időszak nem csupán kellemetlenséget, hanem gazdasági következményeket is okozott a turizmusban, ezért a jövőben elengedhetetlen a megelőzés lehetőségeinek vizsgálata. A szakemberek szerint ehhez célzott, természettudományos alapú kutatások és limnológiai elemzések szükségesek, amelyek segíthetnek a kiugró mértékű tömegek visszaszorításában.