A legsúlyosabb aszály lehet az idei, pedig 200 éve éhínség pusztított miatta

Az elmúlt évtizedekben legkeményebbnek számító, 2022-es aszály után az idei év is extrém szárazsággal fenyeget, az állam már kihirdette az aszály-vészhelyzetet. A súlyos aszály az élelmiszerárak további emelkedéséhez vezethet. A környezetkímélő módszereket alkalmazó Greenman öko összeszedte az elmúlt évszázadok legpusztítóbb szárazságait.

Az aszály komoly veszélyt jelent Somogyban is.

Fotó: Illusztráció/Pixabay

1794-es aszály: lesoványodott állatok



Olyan rendkívüli hőség perzselte végig a határt, hogy 1795 tavaszán kenyereket kellett osztani Kiskunhalason. A legnagyobb kárt a múltban a 1794-es, majd az 1863-as aszályok okozták Magyarországon. 1794-ben annyira gyenge volt a szárazság miatt a termés, különösen az Alföldön és környékén, hogy egekbe ugrott a kenyér és a liszt ára. A takarmányhiány kihatott az állattartásra is: az állatok lesoványodtak és megbetegedtek, kevesebb munkát bírtak elvégezni, egy részük pedig elpusztult. A tejelő állatok kevesebb tejet adtak, emiatt kevesebb sajtot, vajat, túrót lehetett készíteni. A gazdák már a fakérget és leveleket is bevetették takarmányként. Az élelmiszerárak emelkedése éhínséghez közeli állapotot idézett elő egyes vármegyékben, és nőtt a csecsemőhalandóság.

1863-as szárazság: kenyér fakéregből

„A mult évnél még gonoszabb / E században nem akadt; / Ezer baj, bú, nyomor között / Már könyűnk is kiapadt.” - írta 1864 elején Gergely Péter levélhordó újévi üdvözletében. Az aszály ugyanis a XIX. század egyik legnagyobb természeti csapása volt, amely súlyos éhínséget okozott.

1952-es aszály: Nem búslakodni, cselekedni kell

A XX. századot több aszály is sújtotta, az egyik legkeményebb az 1952-es volt, amikor a nyári csapadék mennyisége alulról súrolta a sokéves átlag tíz százalékát. A szárazság súlyos károkat okozott a mezőgazdaságban, a helyzet különösen az Alföldön és a Duna-Tisza közén volt kritikus. Drasztikusan csökkent a terményhozam, különösen a kukorica és a búza esetében, a legelők kiszáradtak, sok állat pusztult el. Az állam kárpótló-és segélyprogramokkal próbálta enyhíteni a helyzetet.

Az aszály veszélyei

– Nagy melegben, a csapadékszegény időszakhoz társulhat egy további csapás, az alacsony levegő páratartalom – mondta Hidas András, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, egyetemi docens, a Greenman szakértője. – Ez olykor még az öntözött területeken is sanyargatja a növényeket, mivel nem képesek annyi vizet felvenni, amennyit a hőség és a száraz levegő miatt párologtatva elveszítenek. Ilyenkor a megfelelő fejlettségű gyökérzet akkor is életmentő lehet, ha vízben áll a növény.