Helyi közélet

51 perce

A legsúlyosabb aszály lehet az idei, pedig 200 éve éhínség pusztított miatta

Címkék#hőség#tudomány#kenyér

Az idei év a legsúlyosabb aszályos esztendők közé tartozhat. Azonban a történelemben más aszályok is sújtották hazánkat.

Kovács Gábor László

Az elmúlt évtizedekben legkeményebbnek számító, 2022-es aszály után az idei év is extrém szárazsággal fenyeget, az állam már kihirdette az aszály-vészhelyzetet. A súlyos aszály az élelmiszerárak további emelkedéséhez vezethet. A környezetkímélő módszereket alkalmazó Greenman öko összeszedte az elmúlt évszázadok legpusztítóbb szárazságait. 

Az aszály komoly veszélyt jelent Somogyban is. Fotó: Illusztráció/Pixabay
Az aszály komoly veszélyt jelent Somogyban is. 
Fotó: Illusztráció/Pixabay

1794-es aszály: lesoványodott állatok


Olyan rendkívüli hőség perzselte végig a határt, hogy 1795 tavaszán kenyereket kellett osztani Kiskunhalason. A legnagyobb kárt a múltban a 1794-es, majd az 1863-as aszályok okozták Magyarországon. 1794-ben annyira gyenge volt a szárazság miatt a termés, különösen az Alföldön és környékén, hogy egekbe ugrott a kenyér és a liszt ára. A takarmányhiány kihatott az állattartásra is: az állatok lesoványodtak és megbetegedtek, kevesebb munkát bírtak elvégezni, egy részük pedig elpusztult. A tejelő állatok kevesebb tejet adtak, emiatt kevesebb sajtot, vajat, túrót lehetett készíteni. A gazdák már a fakérget és leveleket is bevetették takarmányként. Az élelmiszerárak emelkedése éhínséghez közeli állapotot idézett elő egyes vármegyékben, és nőtt a csecsemőhalandóság. 

1863-as szárazság: kenyér fakéregből  

  • „A mult évnél még gonoszabb / E században nem akadt; / Ezer baj, bú, nyomor között / Már könyűnk is kiapadt.” - írta 1864 elején Gergely Péter levélhordó újévi üdvözletében. Az aszály ugyanis a XIX. század egyik legnagyobb természeti csapása volt, amely súlyos éhínséget okozott.

1952-es aszály: Nem búslakodni, cselekedni kell 

  • A XX. századot több aszály is sújtotta, az egyik legkeményebb az 1952-es volt, amikor a nyári csapadék mennyisége alulról súrolta a sokéves átlag tíz százalékát. A szárazság súlyos károkat okozott a mezőgazdaságban, a helyzet különösen az Alföldön és a Duna-Tisza közén volt kritikus. Drasztikusan csökkent a terményhozam, különösen a kukorica és a búza esetében, a legelők kiszáradtak, sok állat pusztult el. Az állam kárpótló-és segélyprogramokkal próbálta enyhíteni a helyzetet.

Az aszály veszélyei

– Nagy melegben, a csapadékszegény időszakhoz társulhat egy további csapás, az alacsony levegő páratartalom – mondta Hidas András, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, egyetemi docens, a Greenman szakértője. – Ez olykor még az öntözött területeken is sanyargatja a növényeket, mivel nem képesek annyi vizet felvenni, amennyit a hőség és a száraz levegő miatt párologtatva elveszítenek. Ilyenkor a megfelelő fejlettségű gyökérzet akkor is életmentő lehet, ha vízben áll a növény. 

A nagy hőséggel és szárazsággal gyakran jelentkezik a felhőtlen ég, alacsony páratartalommal, ami az UV sugárzást akadálytalanul átengedi, magyarázta. A növényeknél szükség van az árnyékolásra, különben a levelek, gyümölcsök perzselődhetnek, emellett az UV stressz ellen némi támogatást nyújthatnak a probiotikumok. A talajélet mikrobiológiai egyensúlyának helyreállítása és fenntartása az aszálytűrés, a talajok vízháztartási jellemzőinek támogatásában kritikus jelentőséggel bír majd a következő évtizedekben. 

A 2022-es évnél is súlyosabb aszály fenyegeti a mezőgazdaságot, mert a folyók vízgyűjtői túlságosan kevés csapadékmennyiséget tárolnak, mondták a sonline.hu-nak a somogyi gazdák. Ismét történelmi aszály körvonalazódik 2025-ben, mert augusztusban is egyre súlyosabb a csapadékhiány, és a következő hetekben sem várható csapadék.

 

