Augusztus 20.

2 órája

Szent István példája mutatja, hogy bátorság és hit kell a jövő építéséhez

Címkék#Balaton#Szent István#haza

Az elmúlt héten emlékezett meg Magyarország államalapító királyunkról, Szent Istvánról. Az ünnepet követően a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöksége – Biró Norbert elnök, Tardi Tamás, Szajcz Adrián és Vörös Mátyás alelnökök – is megosztotta a gondolatait augusztus 20-a kapcsán.

Sonline.hu

Augusztus 20-a nem csupán egy történelmi évforduló, hanem a magyarság megmaradásának, kitartásának és erejének szimbóluma. Szent István tettei több mint ezer éve adnak erőt nekünk. 
Megalkotta azokat az alapokat, amelyekre a mai napig építkezünk: egy erős, független keresztény államot és egy szilárd hiten alapuló nemzeti identitást. Az ő munkája bizonyítja, hogy a jövő építéséhez szükség van bátorságra, bölcsességre és hitre. Államalapításunk ünnepén azonban nem csupán a dicsőséges múltra emlékezünk, hanem nemzetünk bölcsőjére, szülőföldünkre is, amely ezer éve ad otthont nekünk. Számunkra ez a nap különösen sokat jelent, hiszen itt, Somogy vármegyében, a Balaton partja és a rejtélyesen tekergő Dráva között állunk, ott, ahol a magyar történelem a legtöbb emlékét őrzi. Mikor Szent István megkezdte államszervező munkáját, a megyehatárok kijelölése kulcsfontosságú lépés volt. A történelmi Somogy vármegye is ekkor született meg, nevével, területével, lakóival belépve a keresztény Európa és a formálódó magyar állam közösségébe. 

Augusztus 20-ai ünnepség Kaposváron
Augusztus 20-a nemcsak történelmi évforduló, hanem a magyarság kitartásának, erejének szimbóluma
Fotó: Lang R.

Augusztus 20-a a magyar erejének szimbóluma

Ez a föld az, ahol már a honfoglalás után is számos nemzetség lelt otthonra, a hely, ahol a honfoglaló vezérek és utódaik birtokai, várai és templomai épültek. Ezek a helyek a magyar történelem eleven tanúi. Somogy nem csupán egy földrajzi terület, hanem a magyarság szellemiségének egyik legfontosabb forrása. A somogyi emberek kitartása, szorgalma és a hagyományokhoz való ragaszkodása az, ami évezredeken átívelve őrzi azokat az értékeket, melyeket Szent István királyunk teremtett. Így hát, amikor ma felnézünk a lobogó magyar zászlóra, gondoljunk a somogyi dombokra, a Balaton csillogó vizére, a Dráva menti vadregényes tájra és azokra a hősökre, akik ezen a földön éltek és harcoltak a magyar nemzetért, akik vérüket adták Somogyországért. Az ő áldozatuk nélkül mi sem állhatnánk ma itt. Meggyőződésünk, hogy az államalapításért és nemzetünk fennmaradásáért a leghatékonyabban úgy tudunk hálát adni, hogy összefogással megóvjuk és továbbépítjük mindazt, amit elődeink ránk hagytak. Közös felelősségünk megőrizni Szent István emlékét, átadni gyermekeinknek, unokáinknak mindazt, amit jelentett a független magyar állam egykor, s amit jelent ma is. Közös felelősségünk, hogy addig meséljünk, emlékezzünk és emlékeztessünk, amíg megtehetjük, és amíg van, aki meghallgatja. 

Közös felelősségünk, hogy gyermekeinknek igaz hittel, őszintén tanítsuk a múltat, értelmezzük a jelent, és reménnyel, hittel töltsük meg a jövőt. Hogy ne eltörölni akarják múltunkat, hanem a Szent István-i utat követve dolgozni akarjanak ezért a hazáért és Somogyországért. Emlékezzünk Szent Istvánra és mindenkire, akinek a haza felemelkedése fontosabb volt egyéni érdekeknél, és azok előtt is, akik életüket adták mindezért. S akkor, amikor megszegjük az új kenyeret, jusson eszünkbe, nekik köszönhetjük, hogy ezt itt, Somogyországban, egy független, keresztény ország legszebb vármegyéjében tehetjük meg. Szabadon szeghetjük meg azt a kenyeret, ami az ember számára az életet, a megélhetést, az otthont jelenti. A nemzeti színű szalag szimbóluma a haza és az élet összekapcsolódásának, a magyarság összetartozását, a szolidaritást jelképezi. 

  • Mondjunk köszönetet azoknak, akik megtermelték a gabonát, akik megőrölték a búzát, akik kenyeret sütöttek belőle, hogy enni adjanak az embereknek. Ők is példát mutattak emberségből, hazaszeretetből. 
     


 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
