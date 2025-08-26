Szent István példája mutatja, hogy bátorság és hit kell a jövő építéséhez

Augusztus 20-a nem csupán egy történelmi évforduló, hanem a magyarság megmaradásának, kitartásának és erejének szimbóluma. Szent István tettei több mint ezer éve adnak erőt nekünk.

Megalkotta azokat az alapokat, amelyekre a mai napig építkezünk: egy erős, független keresztény államot és egy szilárd hiten alapuló nemzeti identitást. Az ő munkája bizonyítja, hogy a jövő építéséhez szükség van bátorságra, bölcsességre és hitre. Államalapításunk ünnepén azonban nem csupán a dicsőséges múltra emlékezünk, hanem nemzetünk bölcsőjére, szülőföldünkre is, amely ezer éve ad otthont nekünk. Számunkra ez a nap különösen sokat jelent, hiszen itt, Somogy vármegyében, a Balaton partja és a rejtélyesen tekergő Dráva között állunk, ott, ahol a magyar történelem a legtöbb emlékét őrzi. Mikor Szent István megkezdte államszervező munkáját, a megyehatárok kijelölése kulcsfontosságú lépés volt. A történelmi Somogy vármegye is ekkor született meg, nevével, területével, lakóival belépve a keresztény Európa és a formálódó magyar állam közösségébe.

Fotó: Lang R.

Augusztus 20-a a magyar erejének szimbóluma

Ez a föld az, ahol már a honfoglalás után is számos nemzetség lelt otthonra, a hely, ahol a honfoglaló vezérek és utódaik birtokai, várai és templomai épültek. Ezek a helyek a magyar történelem eleven tanúi. Somogy nem csupán egy földrajzi terület, hanem a magyarság szellemiségének egyik legfontosabb forrása. A somogyi emberek kitartása, szorgalma és a hagyományokhoz való ragaszkodása az, ami évezredeken átívelve őrzi azokat az értékeket, melyeket Szent István királyunk teremtett. Így hát, amikor ma felnézünk a lobogó magyar zászlóra, gondoljunk a somogyi dombokra, a Balaton csillogó vizére, a Dráva menti vadregényes tájra és azokra a hősökre, akik ezen a földön éltek és harcoltak a magyar nemzetért, akik vérüket adták Somogyországért. Az ő áldozatuk nélkül mi sem állhatnánk ma itt. Meggyőződésünk, hogy az államalapításért és nemzetünk fennmaradásáért a leghatékonyabban úgy tudunk hálát adni, hogy összefogással megóvjuk és továbbépítjük mindazt, amit elődeink ránk hagytak. Közös felelősségünk megőrizni Szent István emlékét, átadni gyermekeinknek, unokáinknak mindazt, amit jelentett a független magyar állam egykor, s amit jelent ma is. Közös felelősségünk, hogy addig meséljünk, emlékezzünk és emlékeztessünk, amíg megtehetjük, és amíg van, aki meghallgatja.