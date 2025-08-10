augusztus 10., vasárnap

Kiszáradás

2 órája

A nyári hőségben nagy veszély leselkedik az autósra, olyan mintha részegen vezetne

Kánikulában, kiszáradva vezetni olyan, mintha valaki részeg lenne. A nyári hőségben nagy veszély leslekedik az autósokra, de sokan nem veszik komolyan.

Kovács Gábor László
Az autósoknak a nagy forróságban vezetni majdnem pontosan olyan, mintha ittasan vezetne, mert huzamosabb időt töltve a felforrósodott gépkocsiban a sofőröknek drasztikusan romlik a vezetési képessége, állapította meg egy új kutatás. Eszerint a legegyszerűbb vezetési feladatoknál is akár 50 százalékos teljesítménycsökkenést is kimutattak, de veszélyesebb közlekedési szituációkban az akadályok felismerése 75 százalékkal is romolhat. A kiszáradás az ittassághoz hasonlóan csökkenti a figyelmet, rontja az ítélőképességet, ezek hatására pedig nő a reakcióidő, pontatlanabbá válik a nagy odafigyelést igénylő manőverek végrehajtása, írta a közlekedésbiztonsági szakportál.

Autósok a hőség ellen küzdenek Fotó: Huszár Márk
Az autósok veszélyesen rosszabbul teljesítenek a hőségben

A forróság hatására a szervezet mindinkább a testhőmérséklet szabályozására összpontosít. Fokozott izzadással próbálja lehűteni magát, a pulzus és a vérnyomás nő, fokozódik a fáradékonyság, csökken a koncentráció. Már az enyhe kiszáradás is rontja a reakcióidőt, az ítélőképességet, a reflexeket, márpedig ezekre minden gépjárművezetőnek nagy szüksége van a biztonságos vezetéshez. Összességében a nagy meleg hatására önmagában is nőhet a rossz, elhamarkodott döntések száma.

A vizsgálat meglepő eredménnyel zárult

A Loughborough Egyetem kutatói egészséges férfiakat teszteltek, előbb hidratáltan, majd enyhén kiszáradt állapotban kétórás, monoton vezetési szituációban. 27-30 Celsius fok felett a vezetési hibák száma már drámaian megnőhet, mint például az általános figyelmetlenség, a kései fékezés, a sávelhagyás vagy a gyorshajtás egyre gyakoribbá válhat. A dehidratált sofőrök több mint kétszer annyi hibát vétettek, mint amikor elegendő folyadék volt a szervezetükben.

Autós utazás közben a sofőrnek sőt az utasnak is ajánlott félóránként 2 – 2,5 deciliter tiszta vizet, enyhén hűtött koffein- és cukormentes italt fogyasztani. Fullasztó, párás melegben óránként akár fél-háromnegyed liternyit is. Fontos tudatosítani magunkban, hogy a szervezetünk általában késve reagál a folyadékvesztésre. 

A klímát is jól kell használni

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen fontos és hasznos az autóban a klíma. Sokan azonban rosszul használják, amivel komoly egészségügyi kockázatot is vállalnak. Nem mellesleg könnyen balesetveszélyes helyzetbe is hozhatják magukat. Beülnek az autóba és maximumra állítják, amivel azonban csak azt érik el, hogy egy ideig a klímából is forró levegő áramlik az utastérbe. A helyes használat a gyártók szerint nem ez, hanem 

  • mindenekelőtt a klíma mindig legyen szakszerűen karbantartott, tiszta
  • a szellőztetés ráadásul friss, oxigénben gazdagabb levegőt juttat az utastérbe.

Önmagában a légkondicionáló ezért nem képes megoldani minden problémát, amelyekkel a nyári forróságban a közlekedők szembe találhatják magukat. Árnyékolókkal, UV-szűrős fóliákkal az ablakokon azonban ezek a hatások is jelentősen csökkenthetők, bár ezek nem olcsó, de biztonságos megoldások. 

A somogyi szakértő kétkedik

A somogyi szakértő kétkedve fogadta a megállapításokat. 

– Számomra ez még nincs igazolva megfelelően – szögezte le Koncz István, közlekedési szakértő. – Ma már minden autóban van hűtőrendszer, ventilátor, aminek köszönhetően a külső hőmérséklet hatása mérsékelhető. Az autógyártók úgy készítik el a modelljeiket, hogy az autóvezetőt az időjárás ne korlátozza. Az alkohol sokkal komolyabb hatást fejt ki a sofőrre, eltompítja a reflexeket, késlelteti a reakcióidőt. A melegtől csak szenved, izzad az autós, de már a belső huzat teremtése is csökkenti a hőérzetet vezetés közben.   

 

 

