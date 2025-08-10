A nyári hőségben nagy veszély leselkedik az autósra, olyan mintha részegen vezetne

Az autósoknak a nagy forróságban vezetni majdnem pontosan olyan, mintha ittasan vezetne, mert huzamosabb időt töltve a felforrósodott gépkocsiban a sofőröknek drasztikusan romlik a vezetési képessége, állapította meg egy új kutatás. Eszerint a legegyszerűbb vezetési feladatoknál is akár 50 százalékos teljesítménycsökkenést is kimutattak, de veszélyesebb közlekedési szituációkban az akadályok felismerése 75 százalékkal is romolhat. A kiszáradás az ittassághoz hasonlóan csökkenti a figyelmet, rontja az ítélőképességet, ezek hatására pedig nő a reakcióidő, pontatlanabbá válik a nagy odafigyelést igénylő manőverek végrehajtása, írta a közlekedésbiztonsági szakportál.

Autósok a hőség ellen küzdenek Fotó: Huszár Márk

Az autósok veszélyesen rosszabbul teljesítenek a hőségben

A forróság hatására a szervezet mindinkább a testhőmérséklet szabályozására összpontosít. Fokozott izzadással próbálja lehűteni magát, a pulzus és a vérnyomás nő, fokozódik a fáradékonyság, csökken a koncentráció. Már az enyhe kiszáradás is rontja a reakcióidőt, az ítélőképességet, a reflexeket, márpedig ezekre minden gépjárművezetőnek nagy szüksége van a biztonságos vezetéshez. Összességében a nagy meleg hatására önmagában is nőhet a rossz, elhamarkodott döntések száma.

A vizsgálat meglepő eredménnyel zárult

A Loughborough Egyetem kutatói egészséges férfiakat teszteltek, előbb hidratáltan, majd enyhén kiszáradt állapotban kétórás, monoton vezetési szituációban. 27-30 Celsius fok felett a vezetési hibák száma már drámaian megnőhet, mint például az általános figyelmetlenség, a kései fékezés, a sávelhagyás vagy a gyorshajtás egyre gyakoribbá válhat. A dehidratált sofőrök több mint kétszer annyi hibát vétettek, mint amikor elegendő folyadék volt a szervezetükben.

Autós utazás közben a sofőrnek sőt az utasnak is ajánlott félóránként 2 – 2,5 deciliter tiszta vizet, enyhén hűtött koffein- és cukormentes italt fogyasztani. Fullasztó, párás melegben óránként akár fél-háromnegyed liternyit is. Fontos tudatosítani magunkban, hogy a szervezetünk általában késve reagál a folyadékvesztésre.