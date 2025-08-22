2 órája
Ezt ne hagyd ki - elektromos autó támogatás érkezhet magánszemélyeknek!
Az elektromos autók – vagy más néven villanyautók – néhány éve még kuriózumnak számítottak, ma viszont egyre gyakrabban találkozhatunk velük az utakon. A klímaváltozás, a fenntarthatóság és az emelkedő üzemanyagárak korában sokan gondolkodnak el azon, hogy lecseréljék hagyományos, belső égésű motorral szerelt autójukat egy környezetkímélőbb megoldásra. De mit is jelent pontosan az, hogy villanyautó? És miért tartják sokan a jövő közlekedési eszközének?
Fotó: Szakony Attila
A villanyautók egyik legnagyobb előnye a lokális zéró károsanyag-kibocsátás: nem bocsátanak ki szén-dioxidot vagy más szennyező anyagokat működés közben, így segítenek csökkenteni a városi légszennyezést. Emellett csendesek, gyorsan gyorsulnak, és a használatuk költsége is kedvezőbb lehet, különösen, ha otthon töltjük őket. Ugyanakkor fontos tudni, hogy még mindig akadnak korlátok: a töltőinfrastruktúra fejlesztés alatt áll, az áruk sokszor magasabb, mint a hagyományosaké, és az akkumulátor hatótávolsága sem mindig elegendő hosszabb utakhoz – bár ez utóbbi évről évre javul.
Jön az új villanyautó-támogatás magánszemélyeknek – 4 millió forint is járhat autónként
Szeptemberben indulhat az a támogatási program, amelynek keretében magánszemélyek is jelentős állami hozzájárulással vásárolhatnak új elektromos gépkocsit. A kiszivárgott tervezet szerint az „Új e-autó-program magánszemélyeknek” elnevezésű pályázatban legfeljebb 25 millió forintos vételárú járművekre lehet majd támogatást igényelni. Az elnyerhető összeg 2,5 és 4 millió forint között alakulhat, típustól és feltételektől függően.
A program teljes költségkeretét 20 milliárd forintban határoznák meg, amely várhatóan 5–8000 új jármű vásárlását teszi lehetővé a lakosság körében. A most tervezett lakossági támogatás szorosan kapcsolódik a jelenleg is futó vállalati elektromosautó-pályázathoz, amelyet a tervek szerint szeptemberben zárnak le – bár eredetileg decemberig tartott volna. Ebben a cégek 2,8–4 millió forintnyi támogatást kaptak járművenként, a teljes keretösszeg 30 milliárd forint volt.
–Jelenleg is érvényben van az elektromos autók vásárlását támogató állami program a vállalkozások számára, és várhatóan szeptembertől újabb támogatási lehetőség indul. Az új program 5–7000 darab jármű beszerzését segítheti elő, a támogatás összege értékhatártól függően alsóhangon 2 és 2,5 millió forint között alakulhat. Az ezzel kapcsolatosos vélemények jelenleg még elég megosztottak, de egyre többen ismerik fel az ebben rejlő lehetőségeket -mondta Máté Márton, az Auto Máté Kft. (Balatonboglár, Siófok, Dunaújváros) tulajdonosa.
Én úgy látom, hogy néhány éven belül az elektromos hajtású járművek kerülnek előtérbe – mind gazdasági, mind környezeti szempontból. Gazdaságilag kifejezetten előnyös, ha valaki úgy vásárol járművet, hogy már van – vagy a közeljövőben lesz – napeleme és otthoni töltője.
Nálunk a cégeknél már megtörtént a napelemek telepítése, és saját töltőink is vannak, köztük villámtöltők is. Ez éves szinten körülbelül hárommillió forint üzemanyag-megtakarítást jelent. Azt látom, hogy ennek a hasznossága, fontossága még nincs igazán a köztudatban- tette hozzá.
- A tulajdonos szerint a környezet védelme is fontos szempont az elektromobilitás terjedésében. Nem mindegy, hogyan bánunk a környezetünkkel. Az üvegházhatás hatásait nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha egy kicsit is hozzá tudunk tenni a javuláshoz – márpedig ezzel a fajta autózással hozzá tudunk – akkor azzal a gyermekeink, unokáink jövőjére is gondolunk.
A vállalkozások számára indított program eddig több mint 7500 igénylést hozott, összesen 33,5 milliárd forint értékben. Eddig 6329 szerződés született, ezek alapján több mint 28 milliárd forintot ítéltek oda, és közel 19 milliárdot már ki is fizettek több mint 4300 nyertes cégnek. Ezek az adatok azt mutatják, hogy nagy az érdeklődés az elektromos járművek iránt, így a szakértők hasonló rohamra számítanak a magánszemélyek számára megnyíló új pályázat esetében is.