Ezt ne hagyd ki - elektromos autó támogatás érkezhet magánszemélyeknek!

A villanyautók egyik legnagyobb előnye a lokális zéró károsanyag-kibocsátás: nem bocsátanak ki szén-dioxidot vagy más szennyező anyagokat működés közben, így segítenek csökkenteni a városi légszennyezést. Emellett csendesek, gyorsan gyorsulnak, és a használatuk költsége is kedvezőbb lehet, különösen, ha otthon töltjük őket. Ugyanakkor fontos tudni, hogy még mindig akadnak korlátok: a töltőinfrastruktúra fejlesztés alatt áll, az áruk sokszor magasabb, mint a hagyományosaké, és az akkumulátor hatótávolsága sem mindig elegendő hosszabb utakhoz – bár ez utóbbi évről évre javul.

Autó, amit a jövő hajt – zöld technológia fejlődése

Jön az új villanyautó-támogatás magánszemélyeknek – 4 millió forint is járhat autónként

Szeptemberben indulhat az a támogatási program, amelynek keretében magánszemélyek is jelentős állami hozzájárulással vásárolhatnak új elektromos gépkocsit. A kiszivárgott tervezet szerint az „Új e-autó-program magánszemélyeknek” elnevezésű pályázatban legfeljebb 25 millió forintos vételárú járművekre lehet majd támogatást igényelni. Az elnyerhető összeg 2,5 és 4 millió forint között alakulhat, típustól és feltételektől függően.

A program teljes költségkeretét 20 milliárd forintban határoznák meg, amely várhatóan 5–8000 új jármű vásárlását teszi lehetővé a lakosság körében. A most tervezett lakossági támogatás szorosan kapcsolódik a jelenleg is futó vállalati elektromosautó-pályázathoz, amelyet a tervek szerint szeptemberben zárnak le – bár eredetileg decemberig tartott volna. Ebben a cégek 2,8–4 millió forintnyi támogatást kaptak járművenként, a teljes keretösszeg 30 milliárd forint volt.

–Jelenleg is érvényben van az elektromos autók vásárlását támogató állami program a vállalkozások számára, és várhatóan szeptembertől újabb támogatási lehetőség indul. Az új program 5–7000 darab jármű beszerzését segítheti elő, a támogatás összege értékhatártól függően alsóhangon 2 és 2,5 millió forint között alakulhat. Az ezzel kapcsolatosos vélemények jelenleg még elég megosztottak, de egyre többen ismerik fel az ebben rejlő lehetőségeket -mondta Máté Márton, az Auto Máté Kft. (Balatonboglár, Siófok, Dunaújváros) tulajdonosa.

Én úgy látom, hogy néhány éven belül az elektromos hajtású járművek kerülnek előtérbe – mind gazdasági, mind környezeti szempontból. Gazdaságilag kifejezetten előnyös, ha valaki úgy vásárol járművet, hogy már van – vagy a közeljövőben lesz – napeleme és otthoni töltője.

Nálunk a cégeknél már megtörtént a napelemek telepítése, és saját töltőink is vannak, köztük villámtöltők is. Ez éves szinten körülbelül hárommillió forint üzemanyag-megtakarítást jelent. Azt látom, hogy ennek a hasznossága, fontossága még nincs igazán a köztudatban- tette hozzá.