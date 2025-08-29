Vége a nyárnak, újra kezdődnek az M7-esen a terelések - ezeken a szakaszon számíthat újra torlódásra

Ahogyan korábban ígérték, augusztus 31-ig nem voltak előre tervezett útfelújítások az M7-es autópálya M0 és Balatonvilágos közötti szakaszán egyik irányban sem, számolt be pénteken a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt.

Autópálya: idegeskedés helyett érdemes előre tervezni és időben elindulni

Terelések kiépítése, tervezett, felfüggesztett munkálatok, évnyitók, sávok száma

– Azonban ősszel folytatnunk kell mind a tervezett, mind a nyári időszakra felfüggesztett munkálatokat – hívta fel a figyelmet az MKIF. – Ezért szeptember elsején a reggeli csúcs, illetve az évnyitók után, a Székesfehérvár – Budapest közötti szakaszon 10 óra után több helyen is megkezdődik a terelések kiépítése az M7-esen.

A felújítással érintett szakaszokon a használható sávok száma a legtöbb helyen nem változik, azaz a kapacitás nem csökken:

a munkavégzés ideje alatt a Balaton irányába és a főváros felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Székesfehérvár között is mindenhol két-két sávon haladhat a forgalom.

A Székesfehérvár és Budapest közötti három sávos szakaszon - ahol a munkálatok engedik –, továbbra is három sávot biztosítanak vagyis néhány kivételtől eltekintve a terelések ellenére sem csökken a közlekedésre használható sávok száma.

A munkaterületek környezetében sebességkorlátozással és szűkített sávokkal is találkozhatnak az arra közlekedők.

Az őszi felújítási munkálatok később érintenek majd pihenőket és csomópontokat is, melyekről a honlapukon, a közösségi médiafelületeiken és az Útinformon keresztül tájékoztatják az utazókat.

Autópálya: idegeskedés helyett időben indulj - újraindulnak a burkolatcserék

Az M7-es M0 – Balatonvilágos közötti szakaszán az alábbi forgalomterelésekre kell készülni szeptember elsejétől:

a Budapest felé vezető oldalon a 17-29 km között,

a Budapest és a Balaton felé vezető oldalon is a 42 – 46 km között (folytatódik az új gyalogos és kerékpáros híd építése Velencénél),

a Budapest felé vezető oldalon a 50 – 65 km között,

a Budapest felé vezető oldalon a 74 – 76 km között.

Ha mindenki betartja a követési távolságot, elkerülhetőek a ráfutásos balesetek

– Fontos a munkáról van szó, ugyanakkor lényeges, hogy az autósok türelmesek, fegyelmezettek legyenek az adott forgalmi helyzetben – hangsúlyozta pénteken Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke. – Egy-egy nagyobb munka során könnyen előfordulhat torlódás, döntő, hogy a járművezetők folyamatosan tartsák be a megfelelő követési távolságot, ezzel elkerülhetővé válnak a ráfutásos balesetek.