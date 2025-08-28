augusztus 28., csütörtök

Változás

3 órája

Hétfőtől olcsóbb lesz az autópálya matrica, méghozzá így

Szeptembertől megszűnik a pluszköltség az online vásárolt autópálya-matricák esetében Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a kényelmi díjat nem kell többé megfizetni, így az autópálya-használók kizárólag a hivatalos matricadíjat fizetik, függetlenül attól, melyik online felületet választják.

Bodor Nikolett
Fotó: Krakenimages.com

Szeptember 1-jétől jelentős változás jön az autópálya-matricák online vásárlásában. Eltörlik a kényelmi díjat, így az autósok csak a hivatalos árát fizetik meg a matricáknak , semmi többet. A döntés több millió magyar autóst érint, és éves szinten akár 2 milliárd forintos megtakarítást jelenthet a lakosság számára – közölte az Energiaügyi Minisztérium. 

A kényelmi díj eddig pluszköltségként jelent meg a digitális csatornákon keresztül történő vásárlásoknál. Ez az összeg jellemzően 400 forint volt, de egyes szolgáltatók akár 1000–2000 forintos díjat is felszámoltak, sokszor úgy, hogy a felhasználó észre sem vette a különbséget. Mivel évente mintegy 5 millió autópálya-matrica kel el online, a változás érzékelhető hatással lesz a családi költségvetésekre. 

Autópálya kényelmi díj: Mit fedez?

A díjat a szolgáltatók azzal magyarázták, hogy:

  • lefedik vele a digitális infrastruktúra (pl. app vagy weboldal) fenntartásának költségeit, 
  • kényelmi szolgáltatást nyújtanak (pl. gyors vásárlás, értesítések, extra funkciók), 
  • ügyfélszolgálatot biztosítanak. 

– Kéthavonta legalább egyszer fel kell utaznom Budapestre, és ez nemcsak időben, hanem anyagilag is megterhelő. Ha online vettem meg a jegyem, mindig rákerült az a plusz pár száz forintos kényelmi díj. Lehet, hogy nem tűnik soknak, de amikor minden kiadás összeadódik, bizony ez is számít. Örömmel fogadtam a hírt, hogy szeptembertől megszűnik az online jegyvásárláskor felszámolt plusz díj – mondta érdeklődésünkre a nagyatádi Nagy Nikoletta.
A döntés nemcsak az autósoknak kedvez, hanem átrendezi a piacot is. Azok a cégek, amelyek kizárólag a kényelmi díjra építették üzleti modelljüket, azaz csak matricát árultak, de azt túlárazva, várhatóan kiszorulnak a piacról. Ugyanakkor azok a szolgáltatók, akik többféle digitális funkciót kínálnak (pl. parkolás, útdíjfizetés, értesítések), továbbra is versenyben maradhatnak. 

 

