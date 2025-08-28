Hétfőtől olcsóbb lesz az autópálya matrica, méghozzá így

Szeptember 1-jétől jelentős változás jön az autópálya-matricák online vásárlásában. Eltörlik a kényelmi díjat, így az autósok csak a hivatalos árát fizetik meg a matricáknak , semmi többet. A döntés több millió magyar autóst érint, és éves szinten akár 2 milliárd forintos megtakarítást jelenthet a lakosság számára – közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Eltörlik az autópálya kényelmi díjat szeptembertől.

A kényelmi díj eddig pluszköltségként jelent meg a digitális csatornákon keresztül történő vásárlásoknál. Ez az összeg jellemzően 400 forint volt, de egyes szolgáltatók akár 1000–2000 forintos díjat is felszámoltak, sokszor úgy, hogy a felhasználó észre sem vette a különbséget. Mivel évente mintegy 5 millió autópálya-matrica kel el online, a változás érzékelhető hatással lesz a családi költségvetésekre.

Autópálya kényelmi díj: Mit fedez?

A díjat a szolgáltatók azzal magyarázták, hogy:

lefedik vele a digitális infrastruktúra (pl. app vagy weboldal) fenntartásának költségeit,

kényelmi szolgáltatást nyújtanak (pl. gyors vásárlás, értesítések, extra funkciók),

ügyfélszolgálatot biztosítanak.

– Kéthavonta legalább egyszer fel kell utaznom Budapestre, és ez nemcsak időben, hanem anyagilag is megterhelő. Ha online vettem meg a jegyem, mindig rákerült az a plusz pár száz forintos kényelmi díj. Lehet, hogy nem tűnik soknak, de amikor minden kiadás összeadódik, bizony ez is számít. Örömmel fogadtam a hírt, hogy szeptembertől megszűnik az online jegyvásárláskor felszámolt plusz díj – mondta érdeklődésünkre a nagyatádi Nagy Nikoletta.

A döntés nemcsak az autósoknak kedvez, hanem átrendezi a piacot is. Azok a cégek, amelyek kizárólag a kényelmi díjra építették üzleti modelljüket, azaz csak matricát árultak, de azt túlárazva, várhatóan kiszorulnak a piacról. Ugyanakkor azok a szolgáltatók, akik többféle digitális funkciót kínálnak (pl. parkolás, útdíjfizetés, értesítések), továbbra is versenyben maradhatnak.