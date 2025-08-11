Autós kamerákat kaptak a polgárőrök

Sport és főzőverseny, céllövészet valamint kocsihúzás is szerepelt a programban. Poór Gyula, a Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség elnöke tárgyjutalmakkal együtt négy dicsérő oklevelet adott át, s a rendezvény keretében megerősítették a Pest vármegyei és a helyi szövetség közötti együttműködési megállapodást. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is részt vett az ünnepségen, s három autós kamera készletet adott át az ádándi, az inkei, illetve a Siófok Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület részére.