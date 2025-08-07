Ez a balatonmáriafürdői fogás lett a legjobb strandbüfé étel 2025-ben

Az Év Strandétele idén a balatongyöröki Kicsi Csóka bisztró bivalytatár velőscsont csónakban elnevezésű kreációja lett. A verseny legjobbjának választott étel zömmel helyi alapanyagokból készül, a zalaköveskúti bivalyt késsel aprítják hozzá. A tatárt szardella, kapribogyó és kovászos uborka, valamint házi majonéz teszi üdévé és izgalmassá. A Kicsi Csóka bisztró vezetői egyben az Év felfedezettje címet is elnyerték, és átvehették a VisitBalaton365 különdíját is.

Fotó: Heim Alexandra/Balatoni Kör

Az Év Strandétele versenyben a balatonmáriafürdői A Pizza Sztori is elismerést kapott

A legjobb strandbüfé étel a balatonmáriafürdői harcsa suppli lett, a A Pizza Sztoriból. A somogyi egységben a harcsapaprikás, túrós csuszás tölteléket nyalóka formára sütik, majd kapros túróval és kápiakrémmel tálalják.

Az év stranddesszertje pedig a Granola optimist Gyenesdiáson elnevezésű finomság lett a Mónisütiben.

Idén húsz hely nevezett 36 különleges strandétellel az Év Strandétele versenyre, melyet ezúttal is a Balatoni Kör hirdetett meg. Mindegyik étel egészséges, helyi alapanyagokból készült, mégis kreatív, a balatoni gasztronómiát megújító koncepciót képvisel – írta VisitBalaton 365.

