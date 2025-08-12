augusztus 12., kedd

Átverés

1 órája

Az önkormányzat munkatársától kaptál e-mailt? Ne nyisd meg!

Címkék#önkormányzat#rendszer#adathalászat#üzenetek#lakosság

Egyre gyakoribbak azok a csalások, amikor a támadók az önkormányzat nevében próbálnak személyes vagy pénzügyi adatokat kicsalni az állampolgároktól. E-mailek, sms-ek vagy akár telefonhívások is érkezhetnek úgy, mintha hivatalos forrásból származnának.

Bodor Nikolett
A kisebb települések lakói a legvédtelenebbek, különösen az idősebb korosztály. Tavaly világszerte 360 %-kal nőtt az olyan adathalász támadások száma, amelyek a közszféra nevében történtek – mutatott rá Czinger Erik, a Munipolis hazai vezetője.

A támadók nyilvános információkat, például önkormányzati dolgozók nevét használják fel a megtévesztéshez. A cél: adatlopás, pénzszerzés vagy rosszindulatú programok terjesztése.

Szerencsére egyre több település alkalmaz már olyan intelligens rendszert, amelyen keresztül az önkormányzat biztonságosan tudja tájékoztatni a lakosságot. Itt az üzenetek nem hamisíthatók, az adatvédelem pedig megfelel a legszigorúbb előírásoknak.

 

 

