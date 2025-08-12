Az önkormányzat munkatársától kaptál e-mailt? Ne nyisd meg!

A kisebb települések lakói a legvédtelenebbek, különösen az idősebb korosztály. Tavaly világszerte 360 %-kal nőtt az olyan adathalász támadások száma, amelyek a közszféra nevében történtek – mutatott rá Czinger Erik, a Munipolis hazai vezetője.

Önkormányzati értesítés vagy átverés?

A támadók nyilvános információkat, például önkormányzati dolgozók nevét használják fel a megtévesztéshez. A cél: adatlopás, pénzszerzés vagy rosszindulatú programok terjesztése.

Szerencsére egyre több település alkalmaz már olyan intelligens rendszert, amelyen keresztül az önkormányzat biztonságosan tudja tájékoztatni a lakosságot. Itt az üzenetek nem hamisíthatók, az adatvédelem pedig megfelel a legszigorúbb előírásoknak.