Vízióból sikertörténet: 35 éves a Baka József Diagnosztikai Központ Kaposváron

Jubileumi rendezvényen méltatták a Baka József Diagnosztikai Központ jelentőségét pénteken a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A tudományos konferencián részt vett Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya, Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője, Móring József Attila kormánybiztos és marcali országgyűlési képviselő, valamint Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Repa Imre szerepe óriási a Baka József Diagnosztikai Központ történetében Fotó: Lang Róbert

Vízióból jött létre a Baka József Diagnosztikai Központ

– Vízióval rendelkező emberek kellenek a dolgok létrehozásához – emelte ki Repa Imre professzor megnyitóbeszédében, Horn Péter akadémikusnak és Baka Józsefnek, a Kaposvári Egyetem gazdasági vezetőjének szerepére célozva. Kezdetben nem betegvizsgálatra, hanem az agrárium haszonállatai testösszetételének megállapítására, szelekciós célra érkezett Kaposvárra az első CT, ami elképesztően nagy eredmény volt. Repa Imre Bostonban végzett hasonló állatkísérleteket, majd lejárt Kaposvárra, ahol később egy generációt neveltek ki szakemberekből. Az oktatás mellett öt különböző területen kutatnak a Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központban.

– Mindenkinek vannak álmai, de keveseknek sikerül megvalósítani, fenntartani, sőt fejleszteni is – utalt az alapítókra és Repa professzor csapatára köszöntőjében Inczeffy István, a Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója. Hozzátette: a Baka József Diagnosztikai Központ több ezer betegnek nyújt gyors és pontos kivizsgálást, hozzájárulva a magas szintű ellátáshoz. 2001 óta sugárterápiás központ, majd fekvőbeteg részleggel bővült, és országosan egyedülálló módon PET-MR készüléket működtet. A 180 munkatársuk közül 77-en rendelkeznek tudományos fokozattal, 50-en megvédték a PhD fokozatukat, 19 MTA nagydoktor, 6 akadémikus, 28 egyetemi tanár és 9 címzetes egyetemi tanár vett részt az oktató, kutató, valamint egészségügyi szolgáltató munkában.

Mátrai Márta, Inczeffy István és Gelencsér Attila

A válságban kell rálépni a gázra

– A géniuszok jellemzője, hogy a legzavarosabb, válságos időkben is rálépnek a gázra, és ezzel a válság után helyzeti előnybe juthatunk – értékelte köszöntőjében Gelencsér Attila országgyűlési képviselő, akinek a szerepét a központ támogatásában Repa Imre is megköszönte. Az országgyűlési képviselő most bejelentette, hogy 1,5 milliárd forintos fejlesztésre készülnek az ősszel. Lecserélnek egy régi CT-t újra, és saját beszerzésként karácsonyig egy új PET-CT érkezhet, ami jóval kevesebb sugárterhelést jelent a betegek számára.