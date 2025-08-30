Másfélmilliárd forintos fejlesztés a Baka József Diagnosztikai Központban

Új korszak kezdődik a Baka József Diagnosztikai Központ életében. Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője jelentette be az

intézmény 35 éves jubileumi rendezvényén, hogy másfélmilliárd forintos fejlesztés érkezik.

Gelencsér Attila, Mátrai Márta és Inczeffy István a Baka József Diagnosztikai Központ ünnepségén

Új beruházás a Baka József Diagnosztikai Központban

Az érkező 800 millió forintból lecserélik a legrégebbi, 15 éves CT berendezést és 724 millió forint értékben egy, a legmodernebb PET-CT berendezés is segíti a jövőben a gyógyítást.

Az álomból valóság lett, ahol a csúcstechnológia és a törődés találkozik, hangsúlyozta videójában az országgyűlési képviselő. Így gyorsabb, pontosabb diagnózis és komfortosabb vizsgálat vár majd a betegekre. Az új berendezések valódi hidat teremtenek orvos és beteg között, ablakot nyitnak az emberi test titkaira és esélyt adnak az egészséges életre, emelte ki Gelencsér Attila, majd hozzátette: nemcsak beszélnek, de cselekednek is fejlesztésekért.