Bakos Ferenc a haiku hazai mestere

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésével ismerte el Bakos Ferenc, Siófokon élő író, haiku-költő, műfordító munkásságát Dr. Sulyok Tamás, Magyarország Köztársasági Elnöke. A kitüntetést augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából Zsigó Róbert kultúráért és innovációért felelős miniszterhelyettes adta át a Pesti Vigadóban.

Kiss-Hegyi Anita, Bakos Ferenc és Zsigó Róbert a díjátadón

Fotó: Bartos Gyula

Bakos Ferenc az Ottlik Géza és főműve, az Iskola a határon kapcsán kialakult „Péterek” írógeneráció tagja. Annak a II. világháború után született, a magyar irodalomban prózafordulatot hozó új írónemzedéknek az alkotója, amelybe Esterházy, Lengyel, Nádas, Hajnóczy, továbbá Bólya és Dobai is tartozik. Kezdetben maga is Péter néven írta novelláit, elbeszéléseit a Kortárs, az Élet és Irodalom, a pozsonyi Magyar Szó, a Magyar Nemzet, az Alföld és az Életünk folyóiratokba. Első novellája Köpőmester címmel az Élet és Irodalomban jelent meg 1970-ben. A szerzőt a Kortárs 1972. májusi száma Bakos Péter néven mutatta be. Első elbeszéléskötete, az 1975-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó által megjelentetett Csonttollú madarak tele országos ismertséget és elismerést hozott az írónak. Lázár Ervin íróbarátja kitüntetett figyelemmel kísérte munkásságát, nagyra értékelte a felnőtt és a gyermek kapcsolatának, közös pillanatának érzékeny megragadását.

Örkény István javaslatára, aki egyperceseit dicsérte, 1976-ban Móricz Zsigmond-ösztöndíjat kapott, s fordult a dráma irányába. Ebben az évben jelent meg első, abszurd drámája A Mráz család címmel Lengyel Péter ösztönzésére a Mozgó Világban, s ugyanekkor fejezte be a Pécsi Nemzeti Színház felkérésére a Trisztán meg Izolda című drámáját is. A kaposvári Csiky Gergely Színház felkérésére írta 1988-ban a Pécel – Páris, majd a Mata Hari című színdarabokat. Népszerűségével kiemelkedett a Magyar Rádióban éveken át játszott Harmat hull a peóniába című hangjátéka.

Személyes, valós élményből táplálkozó sivatag élménye egyedülálló a magyar irodalomban. Villamosmérnökként a Közel-Kelet kőolajmezőire: Kuvaitba, Irakba, Líbiába és Egyiptomba tett kiutazásainak és hazaérkezéseinek élményvilága, valamint Krúdy elbeszélései alakították az Élet és Irodalom, a Kortárs, a Magyar Nemzet, az Új Írás, az Új Tükör és a Somogy hasábjain 1984-től megjelenő Szindbád-történeteit, amelyek 1993-ban Szindbádia címmel kisregénnyé, önálló kötetté formálódtak.