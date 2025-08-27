augusztus 27., szerda

Kitüntetés

1 órája

Bakos Ferenc a haiku hazai mestere

Címkék#köztársasági elnök#Élet és Irodalom#Somogy

Magas állami elismerés. Bakos Ferenc író a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át állami ünnepünk alkalmából Budapesten.

Sonline.hu

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésével ismerte el Bakos Ferenc, Siófokon élő író, haiku-költő, műfordító munkásságát Dr. Sulyok Tamás, Magyarország Köztársasági Elnöke. A kitüntetést augusztus 20-ai állami ünnepünk alkalmából Zsigó Róbert kultúráért és innovációért felelős miniszterhelyettes adta át a Pesti Vigadóban. 

Kulturális és Innovációs Minisztérium – Zsigó Róbert Vilmos parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes
Kiss-Hegyi Anita, Bakos Ferenc és Zsigó Róbert a díjátadón 
Fotó: Bartos Gyula

Bakos Ferenc az Ottlik Géza és főműve, az Iskola a határon kapcsán kialakult „Péterek” írógeneráció tagja. Annak a II. világháború után született, a magyar irodalomban prózafordulatot hozó új írónemzedéknek az alkotója, amelybe Esterházy, Lengyel, Nádas, Hajnóczy, továbbá Bólya és Dobai is tartozik. Kezdetben maga is Péter néven írta novelláit, elbeszéléseit a Kortárs, az Élet és Irodalom, a pozsonyi Magyar Szó, a Magyar Nemzet, az Alföld és az Életünk folyóiratokba. Első novellája Köpőmester címmel az Élet és Irodalomban jelent meg 1970-ben. A szerzőt a Kortárs 1972. májusi száma Bakos Péter néven mutatta be. Első elbeszéléskötete, az 1975-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó által megjelentetett Csonttollú madarak tele országos ismertséget és elismerést hozott az írónak. Lázár Ervin íróbarátja kitüntetett figyelemmel kísérte munkásságát, nagyra értékelte a felnőtt és a gyermek kapcsolatának, közös pillanatának érzékeny megragadását. 

Örkény István javaslatára, aki egyperceseit dicsérte, 1976-ban Móricz Zsigmond-ösztöndíjat kapott, s fordult a dráma irányába. Ebben az évben jelent meg első, abszurd drámája A Mráz család címmel Lengyel Péter ösztönzésére a Mozgó Világban, s ugyanekkor fejezte be a Pécsi Nemzeti Színház felkérésére a Trisztán meg Izolda című drámáját is. A kaposvári Csiky Gergely Színház felkérésére írta 1988-ban a Pécel – Páris, majd a Mata Hari című színdarabokat. Népszerűségével kiemelkedett a Magyar Rádióban éveken át játszott Harmat hull a peóniába című hangjátéka. 

Személyes, valós élményből táplálkozó sivatag élménye egyedülálló a magyar irodalomban. Villamosmérnökként a Közel-Kelet kőolajmezőire: Kuvaitba, Irakba, Líbiába és Egyiptomba tett kiutazásainak és hazaérkezéseinek élményvilága, valamint Krúdy elbeszélései alakították az Élet és Irodalom, a Kortárs, a Magyar Nemzet, az Új Írás, az Új Tükör és a Somogy hasábjain 1984-től megjelenő Szindbád-történeteit, amelyek 1993-ban Szindbádia címmel kisregénnyé, önálló kötetté formálódtak. 

Bakos Ferenc különösen a líra terén találta meg saját hangnemét, és alkotott rendkívülit. Terebess Gábor orientalista író megjegyzése szerint külföldön a legismertebb magyar haiku költő. Haikuit különböző nyelvekre fordítják szerte a világban. A japán versforma magyarországi népszerűsítője. Hogy hazánkban a haiku-írás reneszánszát éli, leginkább neki köszönhetjük. 

Haikuit és műfordításait értő gondozással a régió irodalmi folyóiratának egykori szerkesztője, Fodor András író kezdte el közölni 1982-ben, a Somogyban. Első haikuját 1989-ben angolul és japánul Szató Kazuo, a tokiói Vaszeda Tudományegyetem professzora adta közre Japánban. A Nagyvilág 1990. évi februári száma alapján Bakos Ferenc volt az első magyar haiku-költő, akinek haikui otthonra találtak Japánban. 1990-ben a tokiói székhelyű Nemzetközi Haiku Szövetség egyetlen magyar alapító tagja. A Nagyvilág folyóirat külső munkatársa. A 2010-es években Európa száz legkreatívabb haiku-költőjének egyike.  

Több rangos külföldi díj birtokosa Kanadától Japánig, haikui elnyerték a „Tiszteletreméltó” címet. 2009-ben az Ito En Tea Company haikuversenyén 31 ország 13 ezer pályázója közül a legjobb kilencbe került. A szigetország legfontosabb napilapja, a The Mainichy Daily News haikuversenyén kétszer, 2009-ben és 2014-ben nyerte el a nemzetközi szekcióban a II. helyet. 2011-ben meghívott előadó a tokiói Meidzsi Egyetemen megrendezett 6. Nemzetközi Haiku Fesztiválon és 2. Tokiói Költészeti Fesztiválon. 

A nemzetközi haiku antológiák és több önálló kötet, így a Haiku hármaskönyv, az Új ezredév és a Sivatagi szél szerzője. Az Amerikai Egyesült Államokban 2015-ben jelent meg Desert Wind című haikukönyve. Ugyanebben az évben adta közre Kató Kóko, az egyik legismertebb haiku-költőnő szerkesztésében, Vihar Judittal közösen a Rejtőzködő tó című modern japán haikuantológiát, amelyben 234 műfordítása látott napvilágot. Az opus elsőként vállalkozott arra, hogy magyar nyelven mutassa be a 20. századi japán haikuköltészet legjelentősebb képviselőinek alkotásait. 

Mint dr. Sipos Lajos Széchenyi- és József Attila-díjas irodalomtörténész megjegyzi: 

Bakos Ferenc nyelvteremtő ereje, élet- és világszemlélete leginkább ebben a szövegformában, a haikuban érvényesül.

 A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tiszteletbeli elnöke, az ELTE professor emeritusa arra is felhívja a figyelmet, hogy: 

Bakos Ferenc klasszikus japán hagyományokat követő haikuinak egyedi védjegye a négy évszakos somogyi táj és Balaton. A motivikus formációban kapcsolódó alkotásai érdekes példát adnak a történelmi régió és a természeti táj egyes elemeinek felhasználási lehetőségeire a magyar irodalomban.

 Nem véletlen tehát, hogy Bakos Ferenc életművét 2022-ben a Somogy Megyei Értéktár Bizottság „Somogyi Értékké” nyilvánította, 2023-ban pedig Somogy Polgáraiért Díjat vehetett át. 

Magyarország Köztársasági Elnöke Bakos Ferenc költő, író, műfordító részére a magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta a diploma indoklása szerint: „a legismertebb magyar haikuszerzőként költeményeivel és műfordításaival a műfaj és forma hazai népszerűsítése mellett a magyar és a japán nemzet közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett öt évtizedes alkotómunkája elismeréseként.” 

Vajda Andrea

