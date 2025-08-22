Balaton: még szeptemberben is jelentős az árvaszúnyograjzásra számíthatunk

Újabb átfogó vizsgálatot és elemzést végzett a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a balatoni árvaszúnyoghelyzettel kapcsolatban – még szeptemberben is jelentős árvaszúnyograjzásra számíthatunk a Balaton part-menti területein.

Újabb nagy mennyiségű lárva indult fejlődésnek

Az átlagosnál magasabb algakoncentráció és a meleg idő miatt további folyamatos, és helyenként intenzív árvaszúnyog rajzásokra számíthatunk a tó partmenti területein augusztus és szeptember folyamán – tette közzé az intézet legfrissebb Facebook-posztjában. Hozzáteszik, habár az árvaszúnyogok idei első generációjának kirajzása júliusban befejeződött, a lerakott petékből a számukra kedvező környezeti feltételek következtében újabb nagy mennyiségű lárva indult fejlődésnek.

Ennek az újabb generációnak a kirajzása a gyors fejlődés következtében részben már el is kezdődött, a csúcs pedig szeptemberre várható.

A korábbi rajzások leginkább a Siófoki-medencénél koncentrálódtak, a következő generáció már érintheti a nyugati partszakaszt is, ugyanis a jelenleg fejlődő szúnyogok egyenletesen és nagy mennyiségben megtalálhatók a tó teljes területén.

A kaposvári Fülöp Gyula szerint idegesítő lehet az árvaszúnyograjzás, úgy tűnik, hogy még egy darabig el kell viselni. Szerdán arról beszélt: mindig is voltak olyan évek a Balaton parton, amikor jelentkezett az invázió, csak egyik évben nagyobb mértékben, máskor kevésbé. Korábban is előfordult olyan időszak még szeptemberben, hogy egyes helyeken nehezen volt elviselhető az árvaszúnyograjzás a délutáni és az eseti órákban.

– Általában egy-egy napra utazom a Balatonra kirándulni, imádom a tavat – mondta Fülöp Gyula. – Nem befolyásol az árvaszúnyograjzás, ez nem tántorít el a kirándulástól, mindig örömmel megyek a Balatonra.

Az árvaszúnyogok balatoni rajzásával kapcsolatban egyre több a kérdés. Bár a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói már kora tavasszal figyelmeztettek a nagyobb számú, csípésre képtelen rovarok tömeges kikelésére, a nyaralóvendégek és a siófoki szolgáltatók, vállalkozók döbbenten állnak a jelenség előtt. Az esténként megjelenő rovarfelhők újra ellepték a vendéglátóhelyeket. Nem lehet enni, inni, fagyizni tőlük. De még beszélgetni sem, mert belerepülnek az ember szájában, szemébe. Ellepik az épületeket, lámpatesteket, a kültéri zenei eseményekről sokan menekülnek.