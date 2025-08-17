A fagylalt és a tűzijáték tartja a turistát a Balatonon, a Bahart külön hajókkal készül

Budapest mellett, a legtöbben a Balatonnál nézhetnek majd tűzijátékot. Ráadásul itt, az idei augusztus 20-i állami ünnep különleges látványosságot kínál: két egymást követő napra tervezett tűzijáték-sorozat várja a látogatókat, ami kifejezetten kedvez a turizmusnak. Sokan a tó közepéről figyelik majd a látványt. A Balatoni Hajózási Zrt. például külön tűzijáték-néző hajókat is indít. Több ezer ember a tó körüli magaslatokról nézi a tűzijátékokat. Akár egyszerre többet is – tájékoztatott Balatoni Turizmus Szövetség.

Sokan érkeznek a Balatonhoz a tűzijátékok miatt is

Fotó: MW

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint: a települések eltérő kezdési időpontjai lehetővé teszik, hogy akár három órán keresztül is élvezhető legyen a folyamatos fényjáték. A programok mindezek mellett különösen kedveznek a fagylaltozóknak: a megerősödött vendégforgalom miatt bő választékkal készülnek, különösen azok a cukrászdák, amelyek részt vettek a Balaton Fagyija 2025 versenyen, hiszen a turisták az átlagnál nagyobb figyelemmel követik őket.

Népszerű a fagylalt a Balatonnál

A Tejvirág Fagyizóban például már hagyomány, hogy „rákészülnek” a 20-i hétre. Az, hogy a balatonboglári szüreti fesztivál helyszínén vannak – ahol koncertek, fellépők, különféle előadások színesítik a programot –, jót tesz a forgalomnak.

– Augusztus 20-ára, illetve a környező napokra mindig próbálunk valamilyen izgalmas újdonságot kitalálni a vendégeinknek – mondja Buzsics Viktor. – Ilyenkor sokkal tovább vagyunk nyitva, akár éjjel 1-ig, 2-ig is, de volt, hogy hajnal 4-kor zártunk. Koktélból is, fagylaltból is sokkal több fogy, főleg, hogy kapható nálunk a külföldön már ismert Icecream soda, aminek gintonic az alapja, és egy gombóc tetszőleges ízű fagyival sékeljük össze. Ez nagy sláger a Tejvirágban. 17-én három DJ játszik majd nálunk elektronikus zenét, amit élőben egy szaxofonos kísér. Mi így készülünk az augusztus 20-i hétre.

Az Erzsike Fagylaltozó tulajdonosa, Dobos József azt mondja, tőlük lehet a legjobban látni a tihanyi fényjátékot.

– Nálunk nem tűzijáték van, már tavaly is a templom falára vetített fényshow volt az új koncepció. Hogy mennyien jönnek, az persze időjárásfüggő is, de az biztos, hogy ilyenkor sokkal több fagyit adunk el. Az Erzsike 16 féle fagylaltjából négy cukormentes, a fele tejmentes és csaknem mind gluténmentes, úgyhogy az érzékenyek is bátran jöhetnek hozzánk. Bár én nem annyira szeretem, a legtöbbet mégis a levendula ízből adunk el, ami persze nem véletlen itt Tihanyban. Nagy sláger még a mentes pisztácia, amiből extrém sokat készítettünk idén nyáron, és így lesz ez a 20-i héten is.

Ugyan nem lesz hosszabb nyitvatartás, de egyértelműen az augusztus végi ünnep a nyár csúcspontja a balatonlellei Geleta cukrászdában is.

– Mindenből több fogy ilyenkor a legnagyobb érdeklődés az ország tortáját övezi, fagylaltban pedig a nyár slágeréből készül több, a fügés-diófagyiból – mondja Geleta Balázs.