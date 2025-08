Siófokon tűrhető az ellátás, de a menüt nem egészséges gyomrú embereknek tálalták fel

Érdekes kérdés lehet, hogy az országot sújtó nagy háborúk idején miképpen alakult a nyári szezon a Balatonnál? Némiképp lehetett érezni a világégések hatását, de bármilyen meglepő, elsősorban a szórakozásé volt a főszerep.

A nagy háborúk alatt is élénk volt a balatoni turizmus, a nyár sokak számára a kikapcsolódás és szórakozás ideje maradt

Fotó: Fortepan / Fejér Csaba-Kindert Piroska

Balaton nyarai a háborúk idején

Az I. világháború elején, 1915-ben némiképp döbbenettel fogadták Siófok, Balatonfüred és Keszthely vendégei, hogy katonakórházakat hoztak létre a településeken, de a következő évi szezonra már ismét növekedett a nyaralók száma, megbékéltek a sebesült, gyógyításra szoruló katonák jelenlétével. A korabeli tudósításokból, híradásokból az tűnik ki, hogy az 1917-es és 1918-as évekre a tavi fürdők látogatottsága ismét növekedett és megjelentek a külföldi, elsősorban osztrák vendégek is. A háború hatása a színvonalon nem, de az árakon tetten érhető volt, egy 1918 nyarán született tudósítás így összegzett: „Füreden és Siófokon a vendéglőkbe elég tűrhető az ellátás, itt azonban alaposan ki kell nyitni az erszényt annak, aki jól akar lakni. Túlzás nélkül el lehet mondani azt, hogy — különösen Siófokon — egy személy teljes napi ellátása száz koronába kerül. Ezért a pénzért azonban már jól lehet élni. Füreden egy ebédmenü tíz, Siófokon ugyanaz bővített kiadásban tizennyolc koronába kerül. Ezért a pénzért leves, hús, főzelékkel, tészta és egy darab szomorkodó körte kapható. Siófokon még egy úgynevezett előétel is kijár. A menüt azonban nem egészséges gyomrú embereknek találták fel. Aki rendes ebédet akar enni, az huszonöt harminc koronán alul sem nem ebédelhet, sem nem vacsorázhat.”

A későbbiekben az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása, a bizonytalan belpolitikai helyzet – az őszirózsás forradalom, a proletárdiktatúra –, majd a trianoni békediktátum országra gyakorolt korlátozó hatásai egy időre visszavetették a Balaton vidékének turisztikai felfutását.

Gyenesdiás, 1942

Fotó: Fortepan / Vízkelety László

A második világégés idején némiképp másképp alakult a helyzet. A kezdeti évek békésen teltek, de a második világháború nagyban érintette e vidéket. A háború első éveiben a Balaton igen békés helyszínnek számított. 1940-ben Márai Sándor is megfogalmazta, hogy a háború végül ráébresztette a magyarságot a hazai táj szépségére: „A Balaton kínai selyem-simaságú vizében úsztál, s amíg a puha és ismerős elem tested és sorsod ringatta, nem nyafogtál többé a Földközi-tenger után…” – fogalmazott. A korabeli eseményeket, rendezvényeket, összejöveteleket továbbra is megtartották, s nem csökkent, hanem emelkedett a látogatók száma. A Balaton szinte a béke szigetének számított a korszakban: „Esténkint a pompás Casino-kertben, az ország legnagyobb és legszebb táncparkjában világhírű művészek lépnek fel, hogy a ragyogó műsor után átvegye uralmát a csillagos éjszakák felett a táncoló párok csodálatosan szép serege…” – adta hírül az újság a siófoki esték hangulatát 1942-ben, 1944-re azonban nagyban megváltozott a balatoni nyár. Egyrészről sok esetben az egyes településekről menekülni kényszerültek az állandó lakosok, másoknak – főként a fővárosi lakosságnak – sokszor menedéket jelentett a Balaton vidéke. A Balaton mentén 1944 decemberétől 1945. március 30-ig húzódó harcok pusztításai, majd a szovjet megszállás 1945-re igencsak megváltoztatta e vidék addigi békés arcát. A háború befejezésével új világ köszöntött be, majd a kommunizmus államosítási hulláma nagyrészben elvette a villatulajdonosok tavi nyaralóit. Itt állami üdülők nyíltak, amelyekbe államit támogatással, legtöbbször ingyen utazhattak az ország minden tájáról. A korabeli lapok diadalittasan számoltak be a teltházakról, nyaralók létszámának emelkedéséről. Csalóka számok ezek, hiszen egy központilag irányított üdülési rendszer alakult ki, amely már köszönőviszonyban sem volt a háború előtti állapotokkal. Sok mindent megélt és átélt ez a vidék, melyre a háborúk részben rányomták a bélyeget, de a turizmus esetében nagy visszaesést nem jelentettek.